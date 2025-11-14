Crece amenaza de EE.UU. contra la soberanía de Venezuela

Tanto la Casa Blanca como un portavoz del Pentágono declinaron hacer declaraciones sobre los planes

El Pentágono anunció el pasado viernes 24 de octubre el despliegue del portaviones USS Gerald Ford, el más grande de su flota, en aguas del mar Caribe. (Foto: Internet)

Altos mandos militares de Estados Unidos presentaron este jueves al presidente Donald Trump opciones actualizadas para una agresión militar contra Venezuela, que incluyen ataques terrestres, según confirmaron fuentes de la Casa Blanca a medios locales.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, detallaron al mandatario las alternativas operativas. A pesar de la reunión, dos de las fuentes indicaron a CBS News que todavía no se ha tomado una decisión final sobre una posible intervención.

Tanto la Casa Blanca como un portavoz del Pentágono declinaron hacer declaraciones sobre los planes. Las fuentes aseguraron que la comunidad de inteligencia de EE.UU. contribuyó con información clave para el diseño de las posibles operaciones militares.

Resultó notable la ausencia en las discusiones de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y del secretario de Estado, Marco Rubio, quien se encontraba en Canadá participando en una cumbre de ministros de Relaciones Exteriores del G7.

Este nuevo paso en la escalada de tensiones ocurre días después de que el grupo de ataque del portaviones USS Gerald Ford ingresara al área de responsabilidad del Comando Sur, la principal unidad de combate estadounidense para operaciones en el Caribe y América del Sur.

El despliegue del Ford se suma a una flotilla de destructores, aviones de guerra y activos de operaciones especiales ya presentes en la región desde agosto, en lo que expertos consideran el mayor despliegue marítimo de Estados Unidos desde la primera guerra del golfo Pérsico (1990-1991).

En los últimos dos meses, bajo órdenes de Donald Trump, el ejército estadounidense ha ejecutado ataques contra al menos 21 embarcaciones, con un saldo de 80 personas asesinadas.

Operación «Lanza del Sur»

En paralelo, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este jueves la puesta en marcha de la misión «Lanza del Sur», una operación militar en colaboración con el Comando Sur cuyo objetivo declarado es «expulsar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio».

A través de una publicación en su perfil de la red social X, el funcionario estadounidense enmarcó la operación como una medida de protección para su país. «La operación protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente», señaló.

De manera contundente y con un claro mensaje injerencista, Hegseth añadió: «El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos». Hasta el momento, el Pentágono no ha ofrecido detalles sobre el alcance, los países involucrados o la naturaleza de las acciones que comprenderá la misión.

La retórica de Hegseth, al calificar a la región como la «vecindad» de EE.UU., revive los principios de la Doctrina Monroe, una política que históricamente ha servido de justificación para las intervenciones políticas y militares de Washington en los asuntos internos de las naciones soberanas de América Latina y el Caribe.