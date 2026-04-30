Constatan en Sancti Spíritus marcha de proyecto cubano-ruso de producción de arroz

Directivos de la Empresa Agroindustriales de Granos Sur del Jíbaro en Sancti Spíritus y del Consorcio Ruso del Arroz recorrieron áreas del proyecto de inversión extranjera en esta provincia

En las conclusiones participaron representantes del Grupo Empresarial Agrícola (GAG) y del Minag. (Foto: Tomada de minag.gob.cu)

La cooperación de entidades de Cuba y Rusia en la producción de arroz en la provincia de Sancti Spíritus avanza como una vía efectiva para elevar los rendimientos en este cultivo, según constataron especialistas de las dos naciones en un intercambio de trabajo, informó la web institucional del Ministerio de la Agricultura.

Directivos de la Empresa Agroindustriales de Granos Sur del Jíbaro en Sancti Spíritus y del Consorcio Ruso del Arroz recorrieron áreas del proyecto de inversión extranjera en esa provincia del centro del archipiélago, donde valoraron los progresos y retos en la producción arrocera mediante la aplicación de tecnologías de precisión.

El encuentro permitió evaluar los resultados de la Asociación Económica, establecida en el 2025, que combina la experiencia acumulada de técnicos cubanos con insumos y aportes tecnológicos de la parte rusa.

Según especialistas, la sinergia ha favorecido labores de cultivo y manejo agrícola, al tiempo que fortalece la eficiencia en los rendimientos del grano, precisó la fuente.

En las conclusiones participaron representantes del Grupo Empresarial Agrícola (GAG) y del Minag, quienes identificaron factores claves que inciden en los resultados finales del proyecto.

La alianza, declararon , constituye un ejemplo de cómo la integración de conocimiento local, inversión externa e innovación tecnológica puede consolidar la producción arrocera nacional.

El Consorcio Ruso del Arroz aporta insumos fundamentales (dificultad que ha estado perjudicando a la agricultura cubana), mientras la tierra, agua, fuerza de trabajo, infraestructura local, labores integrales y experiencia corren a cargo de Cuba, según se ha informado.

Rafael Osmel Otero, director general de la empresa, declaró a fines del año pasado al diario Granma que uno de los propósitos de esta asociación es incrementar los rendimientos agrícolas a unas seis toneladas por hectárea, prácticamente el doble de los que ha venido registrando La Sierpe en los últimos años, y esta producción cooperada, que se comercializará bajo la marca de Campeche, repercutirá favorablemente en las aspiraciones del país por avanzar hacia la soberanía alimentaria, reducir importaciones y responder en mayor grado a la demanda.

En el cultivo de este cereal, vital dentro de la dieta del cubano, también está la cooperación con especialistas de Viet Nam, con presencia en la provincia espirituana, y también en Pinar del Río.