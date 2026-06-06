Crecen tensiones entre Trump y republicanos del senado estadounidense

Si bien Trump logró una victoria política en ese órgano del legislativo, las contradicciones son evidentes

Las alertas de los republicanos se manifestaron desde el mismo momento en que Trump dio a conocer el cargo de DNI interino para Pulte. (Foto: Internet)

El presidente Donald Trump y los republicanos del Senado de Estados Unidos, donde son mayoría, tienen hoy tensiones en aumento que salieron a la luz pública esta semana en el contexto de algunas votaciones.

Si bien Trump logró una victoria política en ese órgano del legislativo con la aprobación de enmiendas a un proyecto de ley de conciliación presupuestaria valorado en 70 mil millones de dólares para financiar las agencias federales de control migratorio, las contradicciones son evidentes.

Tres senadores de su partido que enfrentan contiendas difíciles en noviembre —Susan Collins (Maine), John Husted (Ohio) y Dan Sullivan (Alaska)— se desmarcaron de algunas de las propuestas recientes más polémicas de Trump.

Dos de esas criticadas iniciativas son la construcción de un salón de baile de 90 mil pies cuadrados en la Casa Blanca o su fondo «contra la instrumentalización política de la justicia» (anti-weaponization).

Los legisladores republicanos, que perdieron sus primarias de reelección el mes pasado debido al apoyo de Trump a sus oponentes (Bill Cassidy, de Luisiana, y John Cornyn, de Texas) están expresando su independencia con mayor firmeza, destacan medios locales.

Por su parte, el líder de la mayoría del Senado, John Thune (Dakota del Sur), quien intenta mantener la agenda de Trump, se ve obligado en ese escenario a sofocar constantes conflictos internos de la bancada.

Ello se debe a que la administración Trump anunció algunas de sus medidas más controvertidas justo antes de votaciones cruciales, alterando los cálculos de apoyo partidista en el Capitolio, reseñó el diario The Hill.

Pero ahora una de las contiendas que se avecinan en el Senado es el proceso de confirmación de Todd Blanche para el cargo de fiscal general, quien podría ser objeto de un escrutinio riguroso por parte de los republicanos.

Los senadores republicanos querrán asegurarse de que Blanche —quien ejerce actualmente como fiscal general interino— demuestre, como expresó Cornyn, miembro del Comité Judicial, que “comprende el puesto: no es el abogado del presidente, sino el máximo responsable de la aplicación de la ley en el país”.

Cornyn perdió la segunda vuelta de las primarias republicanas al Senado el mes pasado en Texas, después de que Trump apoyara a su rival, el fiscal general estatal Ken Paxton.

También William Pulte, candidato de Trump para reemplazar a Tulsi Gabbard como director de Inteligencia Nacional (DNI) podría chocar con obstáculos en su camino a la confirmación.

Las alertas de los republicanos se manifestaron desde el mismo momento en que Trump dio a conocer el cargo de DNI interino para Pulte, señalado como un perfecto leal, pero inexperto para manejar la comunidad de inteligencia.