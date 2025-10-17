Cuba alista censo de población y viviendas para 2026

El primer ministro de la República, Manuel Marrero, señaló la necesidad del censo y los datos actualizados para la mejor toma de decisiones, dada la situación crítica y las tendencias demográficas tan complejas en el país

Cuba continúa los preparativos para la realización del censo de población y viviendas el año próximo, difundió este viernes el noticiero del mediodía de la televisión nacional.

La nota recoge los análisis de la Comisión Gubernamental para la atención demográfica acerca del registro previo y el ensayo censal.

El primer ministro de la República, Manuel Marrero, señaló la necesidad del censo y los datos actualizados para la mejor toma de decisiones, dada la situación crítica y las tendencias demográficas tan complejas en el país.

La Oficina Nacional de Estadísticas e Información dio a conocer que ya ejecutan los seminarios de preparación para el ensayo censal en el municipio de Santa Cruz del Norte en la occidental provincia de Mayabeque, así como con especialistas de otros territorios.

En la reunión en la capital cubana, se informó también de la migración interna entre provincias, fenómeno de larga data que incide en las estrategias de desarrollo local y la producción de alimentos, sobre todo en las zonas rurales.

El director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, Antonio Aja, precisó que casi 30 por ciento de los que se movieron del campo en 2024 fueron jóvenes de entre 15 y 34 años de edad y ello puede empeorar la ya caótica situación, según sus palabras.

La Comisión Gubernamental para la atención demográfica en Cuba que encabeza el primer ministro Manuel Marrero repasó asimismo el programa materno infantil, los resultados la colaboración internacional y de donativos para acciones de seguimiento a estos temas.