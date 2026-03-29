Destaca Marrero cooperación de Cuba con Unión Económica Euroasiática

El primer ministro cubano reconoce las amplias perspectivas de cooperación en la medicina y la industria biofarmacéutica, la energía, el transporte y la industria agroalimentaria

La delegación cubana reafirmó en el foro euroasiático su compromiso con el desarrollo económico y social en beneficio del pueblo.

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, destacó hoy que la participación de la isla en el Consejo Intergubernamental Euroasiático en Kazajstán ratificó la voluntad de impulsar una cooperación estrecha y multifacética por el bienestar de los pueblos.

«La reciente participación de #Cuba en la reunión del Consejo Intergubernamental Euroasiático, celebrada en la República de Kazajstán, ratificó la voluntad de continuar impulsando una cooperación estrecha y multifacética por el bienestar de nuestros pueblos», expresó el titular del Gobierno cubano en su cuenta de la red social X.

Marrero señaló que la nación caribeña otorga una importancia especial a las relaciones con la Unión Económica Euroasiática y reconoce las amplias perspectivas de cooperación en la medicina y la industria biofarmacéutica, la energía, el transporte y la industria agroalimentaria.

En el contexto de la reunión ampliada del Consejo, celebrada en la ciudad kazaja de Shymkent, el ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Oscar Pérez-Oliva, denunció que Estados Unidos ha intensificado al máximo su bloqueo económico contra la nación caribeña.

«El Gobierno de Estados Unidos, en su afán de dominio y hegemonía sobre nuestro país, ha recrudecido a niveles extremos su ilegal y arbitraria política de bloqueo económico, comercial y financiero», declaró el también viceprimer ministro.

Pérez-Oliva precisó que la manifestación más reciente de esta política fue el decreto del 29 de enero que impone aranceles a los países que suministran petróleo y productos derivados del petróleo a Cuba.

El titular de Comercio Exterior calificó las acciones de Washington como una flagrante violación del derecho internacional y subrayó que Estados Unidos ha creado una situación económica muy difícil en la Isla, particularmente en términos de disponibilidad de combustible.

«Sin embargo, Cuba no ha cejado ni cejará en su empeño de defender a cualquier precio su independencia y absoluta soberanía. No renunciaremos al derecho de adquirir libre y soberanamente los insumos y recursos para nuestro desarrollo, incluidos los suministros de combustible que demanda nuestro país», acotó.

La delegación cubana reafirmó en el foro euroasiático su compromiso con el desarrollo económico y social en beneficio del pueblo, así como su determinación de superar las dificultades con el respaldo de la solidaridad internacional.