Cuba define a sus mejores deportistas en 2025

La saltadora Leyanis Pérez y el boxeador Julio César La Cruz merecieron el premio de mejores atletas individuales, femenino y masculino

Leyanis Pérez y Julio César La Cruz encabezan selección de mejores deportistas de Cuba. (Foto: PL)

La reina del triple salto Leyanis Pérez y el boxeador Julio César La Cruz encabezaron este martes la selección de los mejores deportistas de Cuba en la temporada 2025.

Ambos exponentes merecieron el premio de mejores atletas individuales, femenino y masculino; en el caso de Pérez, en una campaña en la cima del triple salto con dominio en los mundiales al aire libre y bajo techo y la Liga del Diamente; en tanto, La Cruz sumó su 15 corona en la lid nacional y el titulo continental de boxeo profesional de la AMB y retador directo del Cinturón.

En equipo, el binomio de Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo resultó lo más destacado, avalado por su protagonismo en el Tour Mundial del voleibol de playa, el éxito en la parada Norceca de Varadero, así como los triunfos en el circuito nacional de Rusia.

Con una medalla de oro y dos bronce en el mundial de Tokio, el atletismo recibió la distinción en deporte individual, en una temporada que incluyó además un título y una presea de plata en la justa bajo techo y el liderazgo en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

El béisbol obtuvo el galardón entre los colectivos gracias al impulso del béisbol 5, campeón mundial juvenil, y del sub 15, monarca panamericano y clasificado al certamen del orbe.

La lanzadora de sóftbol Yilián Tornes y el voleibolista Alayo ganaron en la categoría de deportista colectivo; mientras, el accionar del zurdo Liván Moinelo en el béisbol japonés mereció el nombramiento de acontecimiento del año y mejor atleta contratado.

El listado de lo más destacado de la campaña incluyó a Marifelix Sarria (halterofilia), Erislandy Álvarez (boxeo), Lázaro Martínez (atletismo), Yarisleidis Cirilo (canotaje), Silinda Morales (atletismo), Milaimys de la Caridad Marín (lucha), Liadagmis Povea (atletismo), Alejandro Claro (boxeo), Noslen Díaz (voleibol de playa) y Arlen López (boxeo).

También recibieron mención el pugilista Lázaro Álvarez, la corredora Rozana Gómez y el lanzador Raidel Martínez.

Como atleta destacado en deportes especiales fue seleccionado el multirecordista en dominio del balón, Eric Hernández, con mención para otro exponente de esta modalidad Jhoen Lefont.