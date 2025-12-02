Cuba y Vietnam, una larga historia de fraternidad

El presidente Miguel Díaz-Canel mencionó la coincidencia de fechas históricas, cuando celebramos este martes el Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y también los 65 años del establecimiento de relaciones diplomáticas con Vietnam

Díaz-Canel y el viceprimer ministro vietnamita, Ho Quoc Dung, encabezaron el Acto Político Cultural por el aniversario 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, y Ho Quoc Dung, vice primer ministro de Vietnam, encabezaron este martes el Acto Político Cultural por el aniversario 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Según informó la Presidencia de Cuba en su cuenta de X, la jornada fue la ocasión propicia para la apertura constructiva del parque solar fotovoltaico, «Vista Alegre», en el municipio de Jaruco, de la provincia de Mayabeque, donativo de la nación asiática del país.

Al pronunciar las palabras centrales del acto, el jefe de Estado mencionó la coincidencia de fechas históricas, cuando celebramos este martes el Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y también los 65 años del establecimiento de relaciones diplomáticas con Vietnam.

Díaz-Canel destacó las relaciones entre los dos países como una larga historia de fraternidad, marcadas por la admiración mutua entre los líderes históricos de Cuba y Vietnam.

Este año trascenderá como un año fecundo en las relaciones económicas entre los dos países, dijo el mandatario al resumir las acciones para continuar elevando y profundizando sus sólidos vínculos, en diferentes áreas de cooperación e intercambio.

Se refirió al segundo monto del donativo de Vietnam, a partir del cariño del pueblo de esa nación hacia Cuba, gesto que permite destinar fondos a los sectores energético, hidráulico y educación.

El Presidente agradeció la iniciativa del Gobierno de Vietnam de donar cuatro parques solares fotovoltaicos de 20 megawatts cada uno, que contribuirán al mejoramiento de la generación eléctrica en el país.

Es un honor estar hoy aquí, dijo el vice primer ministro vietnamita, a la vez valoró las relaciones como trascendentales para los dos pueblos.

Señaló la trayectoria histórica e indomable entre dos pueblos, así como las profundas raíces que sostienen la hermandad y la solidaridad.

El representante vietnamita recordó que Cuba fue el primer país del hemisferio occidental en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam en momentos muy difíciles para su nación.

Consideró que desde entonces la solidaridad y la cooperación se han convertido en un activo invaluable entre las dos naciones para luchar por la paz.

Ho Quoc Dung recordó ante los presentes la reciente visita del Presidente cubano que abrió una nueva etapa en las relaciones para juntos superar los nuevos desafíos.

Este es un presente sincero del Partido, Gobierno y pueblo de Vietnam al hermano pueblo de Cuba, el pueblo vietnamita está codo a codo con nuestros hermanos cubanos, expresó al referirse al donativo de los cuatro parques solares.

En el emotivo acto, Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, recibió de forma simbólica a nombre de nuestro país el donativo resultado de la campaña desarrollada por el pueblo de Vietnam para apoyar a Cuba.

Al finalizar la ceremonia, y de manera simbólica, Díaz-Canel junto al vice primer ministro vietnamita, Ho Quoc Dung, y varios miembros de la delegación de ambos países, colocaron la primera piedra del parque solar fotovoltaico «Vista Alegre».