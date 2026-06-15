Estados Unidos e Irán llegan a acuerdo, firmarán paz en Suiza el 19 de junio

«Ya está cerrado», así escribió Trump en un comunicado en redes sociales acerca del perseguido pacto que se espera ambas partes firmen en Suiza en una ceremonia con fecha prevista para el próximo 19 de junio.

Hasta el momento no se divulgaron los detalles del acuerdo, este incluye el fin de los ataques de Israel a Líbano. (Foto: PL)

Al parecer Estados Unidos e Irán alcanzaron este domingo un acuerdo que declara «el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes», anunciaron el presidente Donald Trump y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif.

«Ya está cerrado», así escribió Trump en un comunicado en redes sociales acerca del perseguido pacto que se espera ambas partes firmen en Suiza en una ceremonia con fecha prevista para el próximo 19 de junio.

«¡Felicidades a todos! Por la presente autorizo plenamente la apertura sin restricciones del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos», señaló Trump en su mensaje en el que añadió: «¡Barcos del mundo, arranquen motores! ¡Que fluya el petróleo!».

Hasta el momento no se divulgaron los detalles del acuerdo, este incluye el fin de los ataques de Israel a Líbano.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, declaró que el memorando de entendimiento entre ambas partes finalizó y confirmó que la rúbrica del documento será el viernes.

«A partir de esta noche se anunciará el fin inmediato y definitivo de la guerra y las operaciones militares en varios frentes, incluido Líbano», dijo el vicecanciller, quien subrayó que el memorando de entendimiento no fue solo producto de la diplomacia, sino resultado de los logros militares de la República islámica.

La agencia de noticias Tasnim reseñó que Gharibabadi afirmó que el acuerdo «no implica confianza en el enemigo y fue redactado en un clima de desconfianza persistente».

Estados Unidos e Israel comenzaron sus bombardeos a Irán el 28 de febrero y avivaron así el conflicto en Medio Oriente. El ayatolá Alí Jameneí falleció en esos ataques conjuntos que causaron un gran número de víctimas en el país persa.

Trump dio un plazo de cuatro a seis semanas para el fin de la guerra, pero la realidad fue otra.

Irán tomó el control del estrecho de Ormuz, vía por la que pasa 20 por ciento del comercio mundial de petróleo, y mantuvo resistencia de fuego a Estados Unidos, pese a las tempranas afirmaciones del mandatario republicano de que los ataques arrasaron todas las capacidades militares de la República islámica.

arc/dfm

Washington, 14 jun (Prensa Latina) Aunque en otras 39 veces lo aseguró, el presidente Donald Trump espera hoy la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, pero todo aún pende de un hilo tras los ataques de Israel a Líbano.

En el día de su cumpleaños número 80 -este 14 de junio- ese es uno de los grandes planes del mandatario republicano; sin embargo, los ataques de Israel al Líbano se recrudecieron este domingo en un momento crítico.

Trump salió enseguida en Truth Social con un mensaje en el que instó a «todas las partes» a «cesar las hostilidades». Teherán advirtió que lo acontecido podría poner en peligro una posible tregua entre Estados Unidos e Irán.

«El ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido, especialmente en un día tan especial en el que estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán», escribió Trump en su plataforma en Internet.

No obstante, el mandatario republicano justificó que «Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo, por su parte, que el intercambio de fuego entre Hisbullah e Israel no afectará el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

«Por lo que sé, vamos por buen camino. No es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Hay aspectos logísticos implicados en cómo se desarrollan estas cosas», opinó el jefe del Pentágono en el programa dominical ‘Face the Nation’ de la CBS.

Sin embargo, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmó en redes sociales que el ataque de Israel en el Líbano demuestra que «Estados Unidos carece de la voluntad para cumplir sus compromisos o de la capacidad para hacerlo» y dejó claro que esto podría poner en riesgo la fase final de las negociaciones.

“La agresión de los sionistas contra Dahieh demostró una vez más que Estados Unidos carece de la voluntad de cumplir sus compromisos o carece de la capacidad para hacerlo”, escribió Qalibaf.

Así que, de momento, la firma del acuerdo sigue en el aire. El senador Jack Reed (demócrata por Rhode Island) criticó al presidente Trump por el posible acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, describiendo el plan como un «regalo de cumpleaños» en medio de los prolongados problemas económicos derivados del conflicto.

«Durante 100 días hemos escuchado constantemente que habrá un acuerdo, que habrá un acuerdo», comentó Reed en ‘Fox News Sunday’ de la cadena Fox News.

«Creo que el factor desencadenante hoy es que el presidente quiere hacerse un regalo de cumpleaños, y nosotros lo hemos pagado con cientos de miles de millones de dólares».

Trump está de cumpleaños y la Casa Blanca albergará, además, un combate de artes marciales mixtas (UFC) en el Jardín Sur, junto con otras celebraciones por el 250.º aniversario del país (el 4 de julio).

Ayer, miles de personas se reunieron en la Elipse de la Casa Blanca para un festival dedicado a todo lo relacionado con el Ultimate Fighting Championship (UFC), como adelanto de las peleas de artes marciales mixtas programadas que tendrán lugar esta noche.