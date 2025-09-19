De alta pacientes afectados por intoxicación alimentaria en tren Manzanillo-La Habana (+post)

La encuesta epidemiológica reveló que todos los pasajeros con síntomas habían consumido bocaditos de salchichas

En el Tren viajaban 38 niños, de ellos 5 se intoxicaro. (Foto: ACN)

Todos los pacientes ingresados aquí por intoxicación alimentaria a bordo del tren especial Manzanillo-La Habana fueron dados de alta médica hoy y se encuentran rumbo a la capital.

El doctor Yandry Alfonso Chang, director de Asistencia Médica y Medicamentos de Villa Clara, informó a la Agencia Cubana de Noticias que la decisión fue tomada luego de una evaluación del estado de salud de cada uno de los viajeros que demandaron atención hospitalaria.

Neil Reyes Miranda, director del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología en el territorio, informó que la encuesta epidemiológica reveló que todos los pasajeros con síntomas habían consumido bocaditos de salchichas.

Se tomaron muestras, las cuales están en proceso de análisis en el laboratorio, un procedimiento que requiere entre 24 y 72 horas para obtener resultados profesionales, concluyó el directivo.

Juan Carlos Ferriol, delegado del Ministerio del Transporte en la provincia, explicó que la totalidad de los pasajeros ya están abordando el ómnibus que los llevará hacia la capital del país.

Los viajeros ingresados ayer en centros hospitalarios de esta ciudad expresaron su agradecimiento por las atenciones recibidas y extendieron igual gratitud a los vecinos del poblado de Jicotea, donde se efectuó la parada de emergencia del tren por la situación sanitaria.