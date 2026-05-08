¿Los ovnis de Trump o los archivos de Epstein?

Las imágenes publicadas hasta ahora son borrosas y muestran objetos de forma extraña o puntos indefinidos en la pantalla.

En un movimiento que ha generado tanto interés como escepticismo, el Pentágono publicó este viernes lo que denominó archivos “nuevos y nunca vistos” sobre ovnis (o UAP, por sus siglas en inglés). La colección, alojada en el portal war.gov/ufo, incluye por ahora imágenes fijas borrosas que muestran objetos de forma extraña o puntos indefinidos en la pantalla. El gobierno promete más entregas de forma continua.

El comunicado oficial del Departamento de Defensa califica la medida como un ejemplo sin precedentes de transparencia: “Ningún otro presidente o gobierno en la historia ha alcanzado este nivel de transparencia sobre los U.A.P.”, afirmó la institución que, recientemente, expulsó a periodistas de sus instalaciones.

Sin embargo, analistas políticos y observadores independientes señalan que el momento de esta publicación resulta cuanto menos oportuno. En las últimas semanas, la presión sobre el expresidente Donald Trump ha crecido de forma exponencial luego de que se filtraran nuevas menciones a su nombre en los archivos del fallecido multimillonario Jeffrey Epstein, cuyo caso de tráfico sexual de menores sigue generando demandas de transparencia judicial.

Mientras el Pentágono difunde imágenes borrosas de “lo que podría ser cualquier cosa”, como describe el propio The New York Times, crece el coro de voces que exigen la desclasificación completa de los documentos de Epstein, muchos de los cuales —según filtraciones— incluirían testimonios y registros de vuelo que vinculan a Trump con el pedófilo convicto. El expresidente ha negado repetidamente cualquier implicación ilícita.

La estrategia de “cortina de humo” no es nueva en la política estadounidense. Los fenómenos aéreos no identificados han servido históricamente para desviar la atención mediática. Desde 2017, cuando este diario reveló la existencia de un programa secreto del Pentágono sobre ovnis, los legisladores han presionado para desclasificar esos trabajos. Curiosamente, esa presión rinde frutos justo cuando Trump enfrenta sus peores escándalos post-presidenciales.

Mientras el portal war.gov/ufo recibe miles de visitas curiosas, las cortes federales siguen recibiendo solicitudes de acceso a los documentos de Epstein. El contraste es evidente: por un lado, imágenes indefinidas; por otro, registros que podrían involucrar a un expresidente en una red de explotación sexual.

La pregunta que muchos periodistas y ciudadanos se hacen no es si hay vida inteligente fuera de la Tierra, sino si el gobierno está utilizando el misterio extraterrestre, que tanto morbo genera, para ocultar verdades mucho más terrenales e incómodas.