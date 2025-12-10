Denuncia Venezuela robo descarado por EEUU de buque petrolero

Este nuevo acto criminal se suma al robo de Citgo, importante activo de patrimonio estratégico de todos los venezolanos

Trump confirmó que EEUU incautó un petrolero frente a costas de Venezuela. (Foto: PL)

Venezuela repudió y denunció este miércoles de manera enérgica lo que llamó un robo descarado y acto de piratería internacional el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, del asalto a un buque petrolero en el mar Caribe.

El Ministerio para Relaciones Exteriores indicó en un comunicado que no es la primera vez que Trump lo admite y recordó que en 2024 durante su campaña “afirmó abiertamente que su objetivo siempre ha sido quedarse con el petróleo venezolano sin pagar ninguna contraprestación a cambio”.

Con ello, afirmó, deja claro que la política de agresión contra nuestro país “responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas”.

Subrayó que este nuevo acto criminal se suma al robo de Citgo, importante activo de patrimonio estratégico de todos los venezolanos, arrebatado mediante mecanismos judiciales fraudulentos y al margen de cualquier norma.

El texto señaló que la humanidad está despertando y luchando contra los abusos imperiales del Norte, “como se demostró en numerosas y concurridas manifestaciones de protestas en distintos estados de Estados Unidos y ciudades de Europa.

Apuntó que el pueblo venezolano también dio “contundente demostración en las calles de Venezuela para defender la paz de nuestro país”.

La Cancillería refirió que en estas circunstancias quedó finalmente descubierto “las verdaderas razones» de la agresión prolongada contra la República Bolivariana.

Expresó que no es la migración, el narcotráfico, la democracia, los derechos humanos, sino que “siempre se trató de nuestras riquezas naturales, del petróleo, la energía y los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”.

La nota oficial denunció que este acto de piratería busca distraer la atención y tapar “el fracaso rotundo del show político montado hoy en Oslo”, donde quedaron expuestas nuevamente las manipulaciones y la falta de resultados de quienes pretendieron durante años, sin ningún éxito, una operación de “cambio de régimen”, a través de la violencia y en abierta complicidad con gobiernos occidentales.

Venezuela llamó a todo su pueblo a mantenerse firme en defensa de la patria y exhortó a la comunidad internacional a “rechazar esta agresión vandálica, ilegal y sin precedentes que se pretende normalizar como herramienta de presión y saqueo”.

Reafirmó, asimismo, que acudirá ante todas las instancias internacionales para denunciar “este grave crimen internacional y defenderá con determinación absoluta su soberanía, recursos naturales y dignidad nacional”.

Finalmente, reafirmó que no permitirá que ningún poder extranjero pretenda arrebatarle al pueblo venezolano lo que le pertenece por derecho histórico y constitucional.