Fabricarán en Sancti Spíritus nuevo lote de Ecomóviles

La intención es construir otros 50 equipos, cifra similar a los que ya existen, el grueso de ellos funcionando en la cabecera provincial y los demás en municipios como Trinidad, Yaguajay y Cabaiguán

La industria espirituana consolida su experiencia en la fabricación de estos medios. (Foto: Delegación provincial de Transporte)

Tras ocupar espacio en redes sociales, la novedad ha tenido favorable acogida dentro de la misma población que cada día aguarda pacientemente en paradas de ómnibus por esos pequeños microbuses, de factura territorial, que tantos problemas ayudan a resolver en el entorno urbano.

José Lorenzo García, delegado del Ministerio del Transporte en la provincia confirma que, efectivamente, se reanuda la fabricación de Ecomóviles para continuar aliviando la transportación de pasajeros en medio de este momento tan difícil que atraviesa el país.

La decisión expresa el nexo entre el Fondo de Desarrollo del Transporte Público (FDTP) del Mitrans y la Empresa Militar-Industrial Francisco Aguiar Rodríguez, ubicada en Sancti Spíritus.

La intención es construir otros 50 equipos, cifra similar a los fabricados hasta ahora, el grueso de ellos funcionando en la cabecera provincial y los demás en municipios como Trinidad, Yaguajay y Cabaiguán.

Ordenados en rutas o itinerarios con amplio movimiento de personas, los Ecomóviles gozan de mucha aceptación entre quienes habitan esas ciudades, no solo por el módico precio del servicio que ofrecen (10 pesos) sino también por su permanente circulación y garantía de fácil acceso a ellos.

Obviamente, no puede soslayarse un elemento de gran valor en el contexto nacional e internacional actual: no son equipos que funcionan con empleo de diésel o gasolina, sino mediante electricidad, como expresión del necesario cambio de matriz energética hacia el cual debe avanzar cada vez más el transporte cubano.

Entre los propósitos de ese programa está crear las condiciones materiales para disponer de un sistema que permita cargar los microbuses con aprovechamiento de la energía solar.