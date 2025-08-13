Desde las redes: ¿Nueva era visual de Instagram?

Desde las Redes nos acercaremos hoy a lo que se muestra como la nueva era visual de Instagram. La red social por excelencia de la fotografía decidió decir adiós a una de sus características más representativas: el formato cuadrado para las publicaciones.

Ahora Instagram abraza la verticalidad. El feed cuadrado, que definió la estética de esta red desde su nacimiento en el año 2010 y le daba un aspecto uniforme y reconocible, ha dejado de ser el único protagonista.

Los usuarios podrán compartir contenido visual en proporciones de 4:5, ligeramente más vertical que el clásico cuadrado y 9:16, el que se utiliza en videos verticales como los Reels, ideal para contenido inmersivo que ocupa toda la pantalla. Al permitir diferentes formatos, Instagram ofrece flexibilidad a la hora de crear y compartir contenido.

La novedad obedece a un cambio en los hábitos de consumo digital, donde el contenido en pantalla completa se ha vuelto esencial para captar la atención de los internautas. Con ello, Instagram demuestra que está en evolución constante. Claro, solo el tiempo dirá si esta transición consolida su liderazgo o si genera una migración hacia otras plataformas.