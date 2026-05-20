Desde las redes

Resúmenes automáticos con IA para WhatsApp

La nueva función sintetiza de forma automática las conversaciones, destacando solo los puntos clave

Audiovisuales Escambray

20 mayo, 2026 - 5:12am

El recurso, llamado «resumen de mensajes», sintetiza de forma automática contenidos de grupos o chats individuales, y para ello se destacan solo los puntos más relevantes. Si desea conocer acerca de esta nueva opción creada por los desarrolladores de la Apk, los detalles llegan, Desde las redes.

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