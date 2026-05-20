El recurso, llamado «resumen de mensajes», sintetiza de forma automática contenidos de grupos o chats individuales, y para ello se destacan solo los puntos más relevantes. Si desea conocer acerca de esta nueva opción creada por los desarrolladores de la Apk, los detalles llegan, Desde las redes.
Desde las redes
Resúmenes automáticos con IA para WhatsApp
La nueva función sintetiza de forma automática las conversaciones, destacando solo los puntos clave
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