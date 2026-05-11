Transfermóvil desmiente falsa información sobre supuesta función que afecta dinero de usuarios

Las fuentes oficiales vinculadas a la aplicación bancaria desmintieron por completo esa versión e instaron a la ciudadanía a no dejarse engañar por contenidos que buscan generar confusión e inquietud

Se exhorta a la ciudadanía a informarse exclusivamente por los medios oficiales.

Los responsables de Transfermóvil alertaron a la población sobre una información falsa que circula a través del sitio Noticias de Cuba, el cual ha difundido en sus perfiles una supuesta nueva funcionalidad de ese sistema bancario que perjudicaría el dinero de los usuarios.

De forma categórica, las fuentes oficiales vinculadas a la aplicación bancaria desmintieron por completo esa versión e instaron a la ciudadanía a no dejarse engañar por contenidos que buscan generar confusión e inquietud.

La fuente consultada precisó que no existe ninguna función —nueva ni antigua, pues el artículo nunca la menciona— que afecte directa o indirectamente a los usuarios de Transfermóvil, y calificó la publicación como carente de todo fundamento técnico y legal.

Asimismo, se explicó que dicha publicación solo busca obtener publicidad y crear una falsa alarma, por lo que se recomienda a los usuarios y al público en general ignorar ese contenido y no compartirlo en redes sociales ni otros canales.

La plataforma Transfermóvil, servicio de banca móvil ampliamente usado por la población cubana para transferencias, pago de servicios y recarga de saldo, entre otras funciones, ratificó su compromiso con la seguridad y transparencia de todas sus operaciones.

Las fuentes insistieron en que cualquier actualización o modificación del sistema se informa oportunamente a través de los canales oficiales de las entidades bancarias y de la prensa nacional, nunca mediante perfiles no autorizados ni sitios de dudosa procedencia.

Se exhorta a la ciudadanía a informarse exclusivamente por los medios oficiales y las cuentas institucionales validadas, para evitar caer en campañas de desinformación como la denunciada.