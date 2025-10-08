Desde las redes: ¿Podrá Gemini dar un «golpe de estado» a la fotografía tradicional?

Nuevamente la Inteligencia Artificial es noticia Desde Las Redes. Por estos días se ha hecho tendencia en Facebook e Instagram, las imágenes hiperrealistas de Gemini, la IA de Google.
Retratos en playas paradisíacas sin movernos de nuestro hogar, selfies al lado de nuestros artistas favoritos o fotos con una edición similar a la de un estudio fotográfico, totalmente gratis, son de los ejemplos más recurrentes.
Sucede que con solo una descripción precisa como: “un retrato corporativo con fondo neutro” o “foto de perfil en clave minimalista”, Gemini es capaz de crear imágenes que parecen profesionales, desde el ajuste de los ángulos, iluminación, textura de la piel, ambiente, ropa y hasta el más mínimo detalle con un realismo sorprendente.
Pero este sistema de inteligencia artificial produce, además, fotos de productos para catálogos, publicidad para redes sociales o escenas artísticas. Iniciativa que abre puertas a emprendedores, creadores de contenido y a soñadores.
¿Podrá sustituir esta IA a la fotografía tradicional?, ¿dejará de tenerse en cuenta el criterio especializado de editores y fotógrafos? Algunos expertos consideran que más que una sustitución, estemos a las puertas de una colaboración entre hombres y algoritmos. Esperemos que así sea.
