Desde las redes: ¿Podrá Gemini dar un «golpe de estado» a la fotografía tradicional?

Esta app para dispositivos móviles da acceso directo a la mejor familia de modelos de IA de Google. Lianny Pérez da un clic en esta novedosa herramienta para compartir con los usuarios de Escambray

Nuevamente la Inteligencia Artificial es noticia Desde Las Redes. Por estos días se ha hecho tendencia en Facebook e Instagram, las imágenes hiperrealistas de Gemini, la IA de Google.

Retratos en playas paradisíacas sin movernos de nuestro hogar, selfies al lado de nuestros artistas favoritos o fotos con una edición similar a la de un estudio fotográfico, totalmente gratis, son de los ejemplos más recurrentes.

Sucede que con solo una descripción precisa como: “un retrato corporativo con fondo neutro” o “foto de perfil en clave minimalista”, Gemini es capaz de crear imágenes que parecen profesionales, desde el ajuste de los ángulos, iluminación, textura de la piel, ambiente, ropa y hasta el más mínimo detalle con un realismo sorprendente.

Pero este sistema de inteligencia artificial produce, además, fotos de productos para catálogos, publicidad para redes sociales o escenas artísticas. Iniciativa que abre puertas a emprendedores, creadores de contenido y a soñadores.

¿Podrá sustituir esta IA a la fotografía tradicional?, ¿dejará de tenerse en cuenta el criterio especializado de editores y fotógrafos? Algunos expertos consideran que más que una sustitución, estemos a las puertas de una colaboración entre hombres y algoritmos. Esperemos que así sea.