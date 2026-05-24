Sancti Spíritus en CubanIA 2026: espacio para la innovación

El evento estará dedicado a impulsar el uso, la investigación y divulgación de la Inteligencia Artificial en Cuba y Latinoamérica, a partir del intercambio de conocimientos y experiencias

La participación en el evento será a través de los canales de YouTube y Telegram CubanIA 2026. (Foto: Cortesía del entrevistado)

El sábado 30 de mayo tendrá lugar CubanIA 2026, un evento inclusivo y abierto a todos los públicos, dedicado a impulsar el uso, la investigación y divulgación en torno a la Inteligencia Artificial en el país y el resto de Latinoamérica; para fomentar así un espacio de innovación tecnológica e intercambio de conocimientos y experiencias.

Sobre el tema, Edisbel Ramírez Lovatos, especialista principal de Ciberseguridad en la División Territorial de Etecsa en Sancti Spíritus y fundador de la comunidad de Inteligencia Artificial (IA) de Cuba, precisó: “El propósito central de este tipo de eventos es acercar la IA a las diferentes comunidades y universidades cubanas para crecer como país en materia tecnológica, buscar soluciones factibles ante las limitaciones ya existentes y la optimización de recursos en esta área del saber”.

Precisamente, los espirituanos dirán presente en el evento a través de un grupo de jóvenes entusiastas de la IA, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas de la Universidad de Sancti Spíritus, quienes tendrán la oportunidad de socializar experiencias y resultados relevantes de investigación realizados durante su etapa formativa en este campo.

“La Inteligencia Artificial ya no puede ser vista como una idea del futuro, es parte de nuestro presente; sobre esta base nació la comunidad de IA Cuba, integrada por un grupo de investigadores, expertos y entusiastas cubanos que perseguimos impulsar su uso, investigación y aplicación en el país y socializar esos resultados con el resto de América Latina”, añadió Ramírez Lovatos.

Invitó, además, a todos los interesados en participar en CubanIA 2026 a unirse a los canales de YouTube y Telegram del evento, que se celebrará en modalidad virtual y sin costo de inscripción.