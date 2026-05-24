Sancti Spíritus en CubanIA 2026: espacio para la innovación

El evento estará dedicado a impulsar el uso, la investigación y divulgación de la Inteligencia Artificial en Cuba y Latinoamérica, a partir del intercambio de conocimientos y experiencias

Gabriela Estrella Cañizares

24 mayo, 2026 - 5:40am

La participación en el evento será a través de los canales de YouTube y Telegram CubanIA 2026. (Foto: Cortesía del entrevistado)

El sábado 30 de mayo tendrá lugar CubanIA 2026, un evento inclusivo y abierto a todos los públicos, dedicado a impulsar el uso, la investigación y divulgación en torno a la Inteligencia Artificial en el país y el resto de Latinoamérica; para fomentar así un espacio de innovación tecnológica e intercambio de conocimientos y experiencias.

Sobre el tema, Edisbel Ramírez Lovatos, especialista principal de Ciberseguridad en la División Territorial de Etecsa en Sancti Spíritus y fundador de la comunidad de Inteligencia Artificial (IA) de Cuba, precisó: “El propósito central de este tipo de eventos es acercar la IA a las diferentes comunidades y universidades cubanas para crecer como país en materia tecnológica, buscar soluciones factibles ante las limitaciones ya existentes y la optimización de recursos en esta área del saber”.

Precisamente, los espirituanos dirán presente en el evento a través de un grupo de jóvenes entusiastas de la IA, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas de la Universidad de Sancti Spíritus, quienes tendrán la oportunidad de socializar experiencias y resultados relevantes de investigación realizados durante su etapa formativa en este campo.

“La Inteligencia Artificial ya no puede ser vista como una idea del futuro, es parte de nuestro presente; sobre esta base nació la comunidad de IA Cuba, integrada por un grupo de investigadores, expertos y entusiastas cubanos que perseguimos impulsar su uso, investigación y aplicación en el país y socializar esos resultados con el resto de América Latina”, añadió Ramírez Lovatos.

Invitó, además, a todos los interesados en participar en CubanIA 2026 a unirse a los canales de YouTube y Telegram del evento, que se celebrará en modalidad virtual y sin costo de inscripción.

RELACIONADO CON:

Gabriela Estrella Cañizares

Texto de Gabriela Estrella Cañizares

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026