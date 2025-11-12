Desde las redes: YouTube se rediseña

Más allá de un cambio estético, YouTube busca con el nuevo diseño de su reproductor de video mejorar la experiencia de los usuarios

El rediseño del reproductor de video de YouTube que promete ser más envolvente y atractivo es noticia Desde las redes.

La novedad destaca por su enfoque minimalista. Ahora los controles de reproducción se integran de manera sutil sobre el video, con transiciones suaves que reducen las distracciones.

También hay mejoras en la forma de navegar, desde los subtítulos hasta la velocidad de reproducción o la calidad del video, todo es más accesible. En dispositivos móviles, la actualización aprovecha mejor el espacio de pantalla.

Además, el fondo de la interfaz adopta tonos que cambian según los colores del contenido, un efecto de inmersión similar a cuando estamos en una sala de cine.

El cambio de la plataforma, propiedad de Google, también intenta impulsar la interacción con diseños personalizados del botón “Me gusta” y un proceso sencillo para guardar los videos que se quieren ver en otro momento.

Más allá de un cambio estético, YouTube busca con el nuevo diseño de su reproductor de video mejorar la experiencia de los usuarios.