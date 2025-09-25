Díaz-Canel chequea termoeléctrica Antonio Maceo en Santiago de Cuba (+post)

El jefe de Estado reconoció a los trabajadores eléctricos del país por su labor sin descanso y defendió la estrategia trazada

El mandatario cubano realiza un recorrido por las termoeléctricas de todo el país. (Foto: Estudios Revolución)

El presidente cubano, Mliguel Díaz-Canel, visitó este 25 de septiembre la termoeléctrica Antonio Maceo en Santiago de Cuba, como parte del recorrido nacional de chequeo para la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

La entidad, conocidamente popularmente como Renté, esta generando hoy 170 megavatios (MW) y, aunque se ha visto afectada por salidas imprevistas, avanza hacia la estabilidad con la entrada de su bloque 5 luego de un mantenimiento parcial.

🇨🇺| El Presidente @DiazCanelB está en Santiago de #Cuba, para visitar la termoeléctrica Antonio Maceo, la conocida Renté, como parte del recorrido que realiza por todo el país para chequear la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional.



Hoy Renté está generando 170 MW. pic.twitter.com/bjXje1MeVq — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) September 25, 2025

«El resto de sus bloques, el 6 y el 3, están fuera del ciclo de mantenimiento y están generando 50 MW cada uno», explicó el director general de Renté, Jesús Aguilar.

Asimismo agregó que la unidad 4 está fuera de servicio desde 2023 pero que «se prepara su estrategia de recuperación como parte del plan de gobierno para fortalecer el SEN».

❤️| El Jefe de Estado reconoció a los trabajadores eléctricos de todo el país por la labor heroica, intensiva y sin descanso.



Defendió la estrategia trazada que comprende recuperar capacidades en generación térmica y distribuida, así como seguir construyendo parques solares. pic.twitter.com/PfeQeeBcxy — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) September 25, 2025

Según la Presidencia de la República para el mes de diciembre están planificados mantenimientos ligeros en las unidades 6 y 3, lo que permitirá mejores condiciones para el fin de año.

Por su parte el mandatario insistió en la calidad de estas operaciones y se enfocó además en el mantenimiento de la unidad 5, que debe pasar también por trabajos correctivos «para seguir recuperando potencia y tener más disponibilidad en los próximos meses».

El jefe de Estado reconoció a los trabajadores eléctricos del país por su labor sin descanso y defendió la estrategia trazada, que consiste en recuperar capacidades de generación térmica y distribuida, así como continuar con la construcción de parques solares.

Sobre estos se refirió a la generación de más de 600 MW logrados en un día y acotó que de los parques solares fotovoltaicos comprometidos para este año solo queda uno por iniciar, pues el resto está en funcionamiento o en construcción.