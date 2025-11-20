Díaz-Canel regresa a Santiago de Cuba para chequear labores de recuperación (+post)

Con esta visita suman cuatro las veces que el Jefe de Estado ha recorrido esta provincia luego del paso del huracán Melissa

El mandatario estuvo en el puente del río Baconao, colapsado por una crecida nunca antes vista. (Foto: Estudios Revolución)

Por cuarta semana consecutiva desde el paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba , el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez regresa a Santiago de Cuba para chequear la recuperación.

Lo acompañan viceprimeros ministros, ministros y autoridades políticas y gubernamentales de la provincia.

Hasta el poblado de Baconao, ubicado a unos 60 kilómetros de la ciudad capital, llegó el mandatario para evaluar los daños y las tareas de rehabilitación, sobre todo en viviendas y viales dañados. Aquí fueron intensas las penetraciones del mar, los vientos y las inundaciones.

El mandatario estuvo en el puente del río Baconao, colapsado por una crecida nunca antes vista y que tiene incomunicadas a unas quinientas personas de María del Pilar y 13 de Agosto, a las que se les lleva alimentos, agua y recursos para la recuperación por vías alternativas.

🇨🇺| Por cuarta semana consecutiva desde el paso del huracán Melissa por el oriente de #Cuba, el Presidente @DiazCanelB regresó a Santiago para chequear la recuperación.



Lo acompañan viceprimeros ministros, ministros y autoridades políticas y gubernamentales de la provincia.



🧵 pic.twitter.com/m3ClNlp2Gj — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) November 20, 2025

El Jefe de Estado indicó allí buscar soluciones constructivas más duraderas para este vial, así como estudiar y, si es viable, retomar el proyecto de la presa Baconao, una idea de Fidel que tuvo que ser paralizada en los duros años del Periodo Especial.

Luego visitó la escuela primaria Abel Santamaría, que ya retomó las clases. Allí las autoridades locales informaron que 4 viales fueron obstruidos en la zona, hubo 46 derrumbes totales y más de 250 techos dañados. Han comenzado a llegar los recursos para la reconstrucción.

En conversación con los pobladores del lugar, el mandatario conoció del agradecimiento por la rápida evacuación, lo que permitió que no se perdiera ninguna vida allí, así como de la atención recibida en los centros de protección.

🐟| El Jefe de Estado visitó el Acuario de Baconao, lugar emblemático de Santiago, fuertemente impactado por las altas olas provocadas por el huracán Melissa, sobre todo en sus peceras y en el sector hidráulico. Las especies marinas que atesora fueron protegidas con anterioridad. pic.twitter.com/qANlsDXZ5p — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) November 20, 2025

Los problemas fundamentales en la zona están en el abasto de agua y en la transportación desde estas comunidades costeras. Igualmente plantearon al Presidente sobre la total incomunicación por celular, sobre lo cual el mandatario indicó al Mincom encontrar alguna solución.

El Jefe de Estado visitó el Acuario de Baconao, lugar emblemático de Santiago, fuertemente impactado por las altas olas provocadas por el huracán, sobre todo en sus peceras y en el sector hidráulico. Las especies marinas que atesora fueron protegidas con anterioridad.

🗣️| Al término de su visita, el Presidente se reunió con el Consejo de Defensa Provincial para evaluar la recuperación de la provincia, a 22 días del paso del huracán Melissa, uno de los más devastadores que haya tocado tierra cubana. pic.twitter.com/34mYpRSEf5 — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) November 20, 2025

Al término de su visita, el Presidente se reunió con el Consejo de Defensa Provincial para evaluar la recuperación de la provincia, a 22 días del paso del huracán Melissa, uno de los más devastadores que haya tocado tierra cubana.