Discreto Mundial para riflera espirituana

Lisbet Hernández Hernández concluyó en el lugar 114 del certamen que se desarrolla en El Cairo, Egipto

A la espirituana Lisbet Hernández Hernández no le fue bien en el Campeonato Mundial de Rifle y Pistola de El Cairo, Egipto.

Tanto en el rifle de aire a 10 metros como en los 50 metros del rifle de aire en tres posiciones, quedó en lugares muy rezagados en un evento que convocó a 722 tiradores de más de 70 países, incluidos varios campeones y medallistas en ese nivel.

En la primera prueba la olímpica de París 2024 concluyó en el puesto 114 entre 120 competidores, con sumatoria de 617,2 unidades, muy por debajo de lo logrado en la anterior cita en la que concluyó en el lugar 108 y puntuación de 118.6.

En la segunda de las pruebas del Mundial, que concluye el próximo 18 de noviembre, los saldos fueron similares.

Mas, lo de Lisbet marcó tendencia en el equipo cubano, pues el resto de los competidores también ocuparon posiciones rezagadas, entre ellos los casos de Jorge Grau y Laina Pérez, quienes no pasaron de la ronda clasificatoria del certamen.

De todas maneras, para la tiradora espirituana este Mundial ha sido una gran oportunidad para codearse con lo mejor del mundo en su ruta preparatoria para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de República Dominicana y para la que ya tiene garantizado el boleto en sus principales especialidades.