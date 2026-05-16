Geysel en Trinidad por más resultados en tiempos complejos

Gracias al empeño incansable de sus trabajadores, sortea las limitaciones y se consolida como la mejor de su tipo en Sancti Spíritus.

La Central Eléctrica de Trinidad aporta la energía necesaria para el territorio en tiempos de grandes complejidades para producir energía. Sus trabajadores se empeñan en mantenerla con vitalidad aun en medio de las limitaciones. No por gusto sus resultados cada año la ponderan en Sancti Spíritus como la mejor de su tipo en estas tierras.