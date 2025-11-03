Divergencias regionales conducen a Dominicana a posponer Cumbre de las Américas

La Cancillería refirió que esta posposición conlleva nuevas consultas sobre la fecha de la Cumbre y ampliar el diálogo

El Gobierno dominicano pospuso la celebración de la X Cumbre de las Américas, programada para diciembre próximo en Punta Cana, por divergencias regionales que dificultan el diálogo, informó este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Expresó en un comunicado que en el año 2022, al momento de asumir la responsabilidad de realizar la Cumbre de las Américas, eran imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas.

A esta situación se suma el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe, acotó.

«Luego de un cuidadoso análisis de la situación en la región, el Gobierno dominicano ha decidido posponer para el próximo año la celebración de la Décima Cumbre de las Américas. Esta medida ha sido consensuada con nuestros socios más cercanos, incluyendo Estados Unidos, impulsor original de este foro, y otros países clave», precisó en la nota.

Señaló que «asimismo, hemos consultado con los representantes de las principales instituciones internacionales involucradas en la organización de la Cumbre, como el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Todos los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo, incluyendo las reuniones hemisféricas programadas en nuestro país, indicó.

Recordó que la República Dominicana propuso su candidatura para sede de la X Cumbre de las Américas durante la IX, celebrada en Los Ángeles, California, Estados Unidos, en junio de 2022, y la Asamblea General de la OEA la aprobó ese mismo año, en Lima, Perú.

El comunicado expresa que «desde aquel momento, el Gobierno dominicano trabaja arduamente para garantizar el éxito del evento. Este esfuerzo incluyó la coordinación logística con la OEA y todas las organizaciones involucradas. El país ha cumplido cabalmente con todos los requerimientos de este compromiso», acotó.

Refirió que esta posposición conlleva nuevas consultas sobre la fecha de la Cumbre y ampliar el diálogo para incluir a los nuevos gobiernos democráticamente electos que surjan.

El gobierno agradeció los esfuerzos para apoyar la organización de este cónclave.

Al respecto, mencionó a «países hermanos, organismos internacionales, representantes del sector privado, de la juventud, de la sociedad civil y las instituciones del Gobierno dominicano, cuyo compromiso y entusiasmo han sido esenciales».

Apuntó que República Dominicana reafirma su apuesta por el multilateralismo, la política de buena vecindad y las alianzas para impulsar la integración regional.

El 30 de septiembre pasado la Cancillería informó que Cuba, Venezuela y Nicaragua no serían invitadas a la Cumbre de las Américas, para priorizar el éxito del encuentro, según argumentó.

Señaló en un comunicado que cuando asumió la presidencia pro tempore en 2023, el Gobierno dominicano anunció que la Décima Cumbre sería inclusiva, propósito que, dijo, «procuramos honrar».

Sin embargo, afirmó, “frente al contexto actual de polarización política, hemos decidido priorizar el éxito del encuentro, extendiendo la invitación al mayor número posible de países”.

La Cancillería afirmó en ese momento que la celebración de la Cumbre de las Américas constituye uno de los principales retos para República Dominicana, al implicar una alta responsabilidad en el plano multilateral.

“Esto significa que la presidencia pro tempore que ostenta actualmente nuestro país debe ejercerse desde esa perspectiva y en función del interés de la mayoría de Estados que integran el mecanismo”, agregó.

Esta decisión del gobierno causó el rechazo de diversas organizaciones políticas y sociales en este país.

Pocos días después la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó participar en la Cumbre y rechazó la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la reunión.

También el presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó que no asistiría debido a la exclusión de algunos países del área.