Rusia anuncia tregua por el Día de la Victoria

Los militares rusos tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los actos festivos

El 9 de mayo de 1945 las fuerzas de la Alemania hitleriana firmaron el armisticio en Berlín. (Foto: PL)

Rusia declara un alto el fuego en las operaciones en Ucrania los días 8 y 9 de mayo con motivo de las celebraciones por la Victoria contra el fascismo alemán, informó este lunes el Ministerio de Defensa.

«Conforme a la decisión del comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, se declara una tregua los días 8 y 9 de mayo de 2026 para conmemorar la victoria del pueblo soviético sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria (1941-1945), reza el comunicado dado a conocer este lunes.

La cartera aseguró que los militares rusos tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los actos festivos.

«En caso de que el régimen de Kiev intente llevar a cabo sus planes criminales con el objetivo de frustrar la celebración del 81 aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia lanzarán un ataque masivo de respuesta con misiles contra el centro de Kiev», alertó el ministerio.

Subrayó que Rusia, pese a sus capacidades, se había abstenido anteriormente de realizar estas acciones «por razones humanitarias».

«Advertimos a la población civil de Kiev y a los empleados de las representaciones diplomáticas extranjeras de la necesidad de abandonar la ciudad a tiempo», señala la nota.

Con anterioridad, el Gobierno ruso declaró un alto el fuego durante la Pascua ortodoxa, el 12 de abril. Hace un año, Putin anunció una tregua de 72 horas con motivo del 80 aniversario de la victoria soviética.

Cada 9 de mayo, Rusia y la mayoría de los países que formaban parte de la entonces Unión Soviética celebran la victoria sobre la Alemania de Hitler en la Gran Guerra Patria, período histórico que abarca desde el 22 de junio de 1941, el inicio de la invasión alemana al territorio soviético, hasta el 9 de mayo de 1945, cuando se produjo la capitulación del régimen nazi.