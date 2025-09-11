Dos espirituanos en Mundial de Atletismo (+fotos)

A la cita de Tokio asistirán el saltador de longitud Jorge Odelín y el lanzador de martillo, Ronald Mencía, ambos de Cabaiguán

Mencía asiste a su segundo mundial de mayores tras participar en el anterior de Budapest. (Foto: ACN)

Dos espirituanos competirán en el Vigésimo Campeonato Mundial de Atletismo que desde el 13 hasta el 21 de septiembre tendrá lugar en el Estadio Nacional de Tokio

Se trata del saltador de longitud Jorge Odelín y del lanzador de martillo, Ronald Mencía, ambos de Cabaiguán, quienes integran el equipo cubano de 17 competidores en una lid que reúne a más de 2 200 concursantes de 198 naciones.

En el caso de Odelín, estará en su primer evento universal, derecho que se ganó cuando el pasado mes de junio se estiró hasta los 8.34 metros en el campeonato nacional juvenil con sede en Camagüey y que, tras ser homologado por la Federación Internacional, significó récord nacional Sub-20.

Jorge Odelín se lanza ahora al mayor desafío de su corta carrera. (Foto: Ricardo López Hevia)

El muchacho de 18 años llega a Japón tras recuperarse de una afectación por hepatitis que le impidió asistir a los Segundos Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 y le alejó de su preparación habitual por más de un mes.

Contactado por Escambray, vía WhatsApp, en tránsito hacia la urbe nipona, Odelín confirmó que “por la enfermedad debí estar en mi casa. Ya después en un mes y unos diez días me tuve que recuperar para el Mundial. Físicamente me siento bien y voy a salir a pelear como hago en cada competencia”.

Con 22 años de edad, Mencía asiste a su segundo mundial de mayores tras participar en el anterior de Budapest, Hungría. Ahora llega con cota personal de 76.91 metros, lograda este año durante una confrontación en el estadio Panamericano de la capital cubana. También logró otras marcas por encima de los 75 metros: 75.89 en el Memorial Jesús Molina en marzo y 75.05 m en otra prueba de confrontación en mayo pasado.