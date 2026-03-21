Triplista cubana Leyanis Pérez retiene el título en mundial bajo techo

La antillana es ahora la vigente reina mundial tanto al aire libre, gracias a su título el año pasado en Tokio, como en pista cubierta

La cubana Leyanis Pérez conquistó la medalla de oro en la final del triple salto para damas. (Foto: ACN)

La cubana Leyanis Pérez retuvo este sábado el título mundial del triple salto en pista cubierta en Torun 2026, donde relegó a la plata a la recordista del orbe, la venezolana Yulimar Rojas.

La triplista antillana tuvo una gran competencia en la Kujawsko-Pomorska Arena, con salto ganador de 14.95 metros, y otros dos bien largos de 14.88 y 14.77 m.

Rojas se estiró hasta los 14.86 metros y la senegalesa Saly Sarr hasta los 14.70 para quedarse en bronce, con la cubana Liadagmis Povea cuarta (14.41).

De esta manera la cubana Pérez es la vigente reina mundial tanto al aire libre, gracias a su título el año pasado en Tokio, como en pista cubierta.