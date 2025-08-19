Ecuador: Movimiento indígena rechaza criminalización de sus líderes

Políticos y representantes de organizaciones sociales expresaron solidaridad a Leonidas Iza, quien ha denunciado al menos tres intentos de asesinato en ocasiones anteriores

El dirigente indígena Leonidas Iza sufrió un nuevo intento de asesinato.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazó este martes la criminalización de sus líderes tras el intento de asesinato al expresidente de esa organización Leonidas Iza.

Frente a los recientes hechos ocurridos en la comunidad de San Ignacio, provincia de Cotopaxi, la Conaie expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo ante los actos de persecución y hostigamiento dirigidos contra el compañero Leonidas Iza, señaló el movimiento en un comunicado.

La Conaie reiteró que existe seguimiento, vigilancia y actos de intimidación contra Iza, que fue candidato presidencial por Pachakutik en los comicios de este año.

Más temprano este lunes, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) denunció el presunto intento de asesinato contra Iza y responsabilizaron al presidente Daniel Noboa de cualquier acción contra la vida del dirigente y de otros líderes.

La Conaie, señaló que según información recabada en territorio, estos hechos estarían vinculados a la Dirección de Inteligencia del Estado, bajo responsabilidad política del mandatario.

“Denunciamos que estas acciones buscan no solo intimidar a un líder, sino enviar un mensaje de amedrentamiento a toda la organización indígena. Las diferencias políticas o ideológicas no pueden justificar la violencia ni el hostigamiento”, indicó el grupo indígena.

Informaron que comenzaron procesos de investigación y justicia comunitaria para esclarecer las responsabilidades de quienes participaron en estos actos de persecución.

Según contó el propio Iza, este lunes supuestos agentes policiales habrían seguido sus pasos desde un taxi, para espiar sus movimientos.

“Decidí salir a la calle y parar el vehículo. En ese momento la camioneta se viene a toda velocidad y el joven que conducía paró, pero los policías que le acompañaban le gritaron que me pase por encima”, relató el expresidente de la Conaie.

En estos momentos, los agentes involucrados en el intento de ataque continúan retenidos en la comunidad indígena.

Hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

El colectivo YASunidos advirtió sobre cómo atentar contra la vida de un dirigente que ha sido clave en la democratización del país y en la defensa de los derechos colectivos, de la naturaleza y de los sectores más empobrecidos refleja el clima de miedo, violencia y persecución en Ecuador.

“Queda claro que lo que busca Noboa y su gobierno, es destruir a cualquier persona que se atreva a hacerle oposición”, escribió la presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González en su cuenta de X, donde se solidarizó con el líder indígena.