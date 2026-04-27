Previo a su retorno, médicos cubanos agradecen al pueblo humilde y noble de Guatemala

Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido, pero igualmente con la certeza de que esa obra no será olvidada, porque la huella está sembrada, tras más de 27 años de colaboración médica en la nación centroamericana, se aseguró en la ceremonia de despedida

Emotiva ceremonia de despedida de cerca de medio centenar de médicos cubanos de Guatemala. (Foto: PL)

La joven doctora Yadira Capote, a nombre de 46 colaboradores de la salud cubanos que este lunes regresan a su patria, expresó agradecimiento al pueblo humilde y noble de Guatemala.

En emotiva ceremonia de despedida en Ciudad de Guatemala, la especialista de primer grado en Medicina General Integral retribuyó el gesto de que les abrieran las puertas y el corazón, así como la enseñanza de que la gratitud puede ser más grande que cualquier dificultad.

Ante el embajador de la isla en este país, Nazario Fernández, miembros del cuerpo diplomático, de la brigada antillana de la salud e invitados, la profesional reconoció también a sus compañeros, “por ser fuerza, apoyo y familia”.

Además, acotó, a ellos por demostrar cada día que el verdadero internacionalismo se construye con sacrificio, pero asimismo con amor. Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido, pero igualmente con la certeza de que esa obra no será olvidada, porque la huella está sembrada, el compromiso sigue vivo, subrayó Capote.

No es un adiós cualquiera, es el cierre de una etapa que nos marcó profundamente como profesionales y seres humanos, admitió. Una historia que lleva más de 27 años latiendo en el corazón de Guatemala, en sus montañas, en sus comunidades más apartadas, añadió.

Ser parte de la brigada médica cubana en esta tierra ha sido más que un honor, una responsabilidad inmensa, remarcó en sus palabras, mientras describió que “aquí comprendimos que la medicina no se mide en recursos, sino en entrega, no en comodidad, sino en compromiso, no en distancia, sino en cercanía humana”.

Durante este tiempo caminamos senderos difíciles, cruzamos distancias largas, enfrentamos desafíos, pero nunca estuvimos solos, enfatizó la doctora. Nos acompañó la sonrisa de un niño, el agradecimiento sincero de una madre, la mirada confiada de un anciano, ejemplificó.

Al decir adiós, afirmó, no lo hacemos con tristeza, sino con profundo amor, porque en cada vida tocada dejamos una parte de nosotros, una parte de Cuba, y en cada uno de nosotros se quedará para siempre un pedazo de este territorio centroamericano.

Capote ratificó el compromiso con la isla, con la Revolución, “con nuestro pueblo de defender la patria, desde nuestros servicios asistenciales y como combatientes, si fuera necesario, junto a nuestro pueblo heroico”.

En el acto, igualmente de tributo al Comandante en Jefe Fidel Castro en el año del centenario de su natalicio, la jefa de los profesionales de la salud antillanos, Mariheta Cutiño, trasmitió que el grupo regresa victorioso.

En estos tiempos complejos, marcados por presiones externas, por persecución al bien y campañas de descréditos y por un bloqueo despiadado y genocida que afecta a cada familia cubana, su labor adquiere un valor aún mayor, aseveró.