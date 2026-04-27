Canadá: Fondo soberano busca reducir dependencia comercial con EEUU

El llamado Fondo Fuerte de Canadá busca impulsar la inversión público-privada en proyectos críticos y fomentar la participación y el ahorro de sus ciudadanos

El primer ministro, Mark Carney, destacó la importancia del proyecto para atraer capital e inversiones al país. (Foto: PL)

Canadá anunció este lunes la creación del primer fondo soberano del país, con el objetivo de reducir la dependencia comercial con Estados Unidos e impulsar proyectos de energía, minas e infraestructuras.

El llamado Fondo Fuerte de Canadá busca impulsar la inversión público-privada en proyectos críticos y fomentar la participación y el ahorro de sus ciudadanos.

El primer ministro, Mark Carney, destacó la importancia del proyecto para atraer capital e inversiones al país.

Dicho fondo se creará con una dotación inicial de 25 mil millones de dólares y se aspira a gestionar 500 mil millones de dólares en cinco años, con lo cual se colocaría en la lista de los 10 fondos soberanos más grandes del mundo.

La gran novedad en el anuncio del Gobierno canadiense es la creación de una clase para minoristas, en la cual los ciudadanos podrán invertir su dinero.

Se tratará de fomentar la inversión de los canadienses y que estos se puedan beneficiar de los retornos que se consigan, indicó el portal El economista.