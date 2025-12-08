Eléctricos espirituanos en la provincia tras cumplir misión en Santiago de Cuba (+fotos)

Recibimiento a los integrantes del contingente Serafín Sánchez. (Fotos: Empresa Eléctrica/Facebook)

El contingente Serafín Sánchez Valdivia de la Empresa Eléctrica Sancti Spíritus regresó este domingo a la provincia, con la misión cumplida tras laborar durante 39 días en varios municipios de Santiago de Cuba.

De acuerdo con Roberto Hernández Rojas, director general de la referida entidad y al frente de este equipo, los trabajos se centraron en la recuperación de líneas de 33 KV, así como servicios que habían colapsado tras el paso del huracán Melissa.

Hernández Rojas reconoció el aporte de las dos féminas que integraron el contingente, cuyo desempeño resultó decisivo en la organización de las brigadas y en la atención a las comunidades afectadas, donde demostraron profesionalidad y entrega en cada jornada laboral.

Asimismo, destacó la disciplina y el sentido de pertenencia de todos los integrantes, quienes asumieron largas jornadas bajo condiciones complejas y reafirmaron el compromiso de la Empresa Eléctrica Sancti Spíritus con la recuperación del sistema energético en los territorios más golpeados por el evento meteorológico.

A su regreso, el contingente fue recibido con muestras de entusiasmo por parte de los trabajadores de la propia entidad que reconocieron la huella de esfuerzo y solidaridad dejada en Santiago de Cuba, un ejemplo del espíritu de cooperación que distingue a los eléctricos espirituanos.