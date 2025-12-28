En fotos: El monarca de la rima, la peña que mantiene viva la música campesina en Fomento

La peña campesina El Monarca de la Rima, integrada por artistas aficionados, se desarrolla cada domingo en la Casa de la Cultura Olga Alonso, del municipio de Fomento, como un espacio donde la música tradicional vuelve a encontrarse con su gente.
Décimas, tonadas y acordes convocan a un público diverso que participa, acompaña y se reconoce en cada interpretación. No es solo un escenario: es un lugar de intercambio, memoria y afecto, donde la tradición campesina se vive de manera cercana y compartida.
Cada domingo, en Fomento, la música vuelve a latir en voz colectiva, recordando que la cultura popular sigue siendo un punto de reunión, identidad y permanencia.
