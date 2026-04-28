Cuerdas del Alma: Premio a la autenticidad (+fotos)

La nominación en tres categorías al Cubadisco 2026 significa para Cuerdas del Alma un verdadero lauro, luego de dos años de constante trabajo

Cuerdas del Alma se muestra con sinceridad en la producción musical nominada. (Foto: Cortesía de la agrupación)

Aun con los titulares frescos por traer a este archipiélago el Primer Premio del Galardón Agrupación Joven 2025, otorgado por el prestigioso programa Iberorquestas Juveniles, Cuerdas del Alma vuelve a robarse el show. Esta agrupación nacida en Sancti Spíritus está nominada en tres categorías en el principal certamen de la industria musical cubana: Cubadisco 2026.

“Es un reflejo de todo lo que hemos trabajado y de lo que hemos logrado en tan poco tiempo”, alega su director Luis Javier García Rodríguez, hijo de La Sierpe.

Ha sido en poco más de dos años y con su primera producción discográfica. De ahí que en cuestiones periodísticas la nominación de Raíz y deriva, bajo el sello discográfico Krapes S. A., radicado en Ciudad México, tenga valores noticia.

“Recibir estas nominaciones es un reconocimiento a nuestra dedicación, esfuerzos y pasión por la música de concierto, en particular la hecha para guitarra. Sin dudas, es un aliciente para continuar como agrupación, seguir explorando nuestras identidades artísticas, sostener nuestro crecimiento tanto en lo profesional como en lo personal y reafirmar, claro, que nuestra propuesta tiene un lugar en la música cubana y más allá de nuestras fronteras”.

El soporte, que incluye cinco melodías, compite en los apartados de Música de Cámara, Ópera Prima y Notas Musicológicas. Este último un verdadero asombro y atrevimiento de García Rodríguez por compartir nominación con firmas reconocidas a nivel de país.

“Decidí escribir porque siento que no hay nadie mejor que nosotros para explicar la historia detrás de nuestra música y lo que hemos intentado transmitir con este disco. Las notas surgieron de una necesidad. Fue un desafío, pero que acepté con todo el corazón porque es nuestra visión de lo que queremos compartir y no hay mejor forma de hacerlo que a través de nuestras propias palabras. Ya la nominación es un premio que me llevo con mucho entusiasmo”.

Basta leer las consideraciones finales del texto para confirmar que resulta una declaración sincera de lo que es el proyecto. “La producción se presenta como un manifiesto artístico que afirma la memoria, asume la deriva creativa y proyecta el futuro de Cuerdas del Alma dentro de la música cubana contemporánea”.

El proyecto compite en tres categorías.

Tampoco es necesario tener un oído afinado para entender que Raíz y deriva suena a Sancti Spíritus, la misma ciudad testigo del parto de un quinteto que, con la partida hacia La Habana de dos de sus integrantes para estudiar en el Instituto Superior de Arte se presenta ahora como un cuarteto que ya ha conquistado unos cuantos escenarios nacionales y mexicanos.

“El mayor valor que tiene es la capacidad de transmitir nuestra identidad musical y personal a través de las guitarras. No solo refleja la diversidad de sonoridades y estilos; es también el testimonio de nuestra evolución. Cuenta con las composiciones Hasta Alicia baila, Pasacalle espirituano, Laberinto, Oeste y El necio. Logramos fusionar la tradición guitarrística cubana con el lenguaje contemporáneo al crear una propuesta única que busca conectar emocionalmente con los públicos”.

Cada acorde nos conduce por el crecimiento de unos muchachos que no temen a los retos. Entusiastas hasta la médula. Defensores de lo mejor de la música. Exponentes del arte joven cubano.

“Como agrupación esperamos buenos resultados en Cubadisco 2026; pero cada nominación es un premio. ¡Y grande! No se trata solo de estar en la lista, sino de haber llegado con nuestro primer disco. Se transitó por un camino lleno de esfuerzos, sacrificios y pasión por la música.

“No significa únicamente el reconocimiento a la calidad musical. Cada pieza de Raíz y deriva tiene un sentido, un vínculo estrecho con nosotros. Por eso, llega esta noticia para motivarnos aún más, para seguir en la apuesta por la música de concierto, por la guitarra, por nuestra identidad cubana, que es lo que siempre hemos querido transmitir.

“Lo más importante no son los resultados, sino el camino recorrido y lo que nos deja este proceso. Ya estar nominados nos confirma que vamos en la dirección correcta y que nuestro trabajo toca corazones, lo que realmente nos importa”, concluyó.

Además de Cuerdas del Alma, otro hijo de esta tierra, Alain Pérez también se hizo noticia, como ha sucedido en otras ediciones del exigente evento. Su producción discográfica Bilongo está nominada en Diseño de Sonido Ambiente Controlado, Tropical Variado y Sencillo.