La trova estará de fiesta

El evento que lleva el nombre de Miguel Companioni llegará a diferentes escenarios espirituanos, a fin de acercar a los públicos a esa expresión musical

El Coro de Clave deleitará a los públicos espirituanos. (Foto: Facebook)

Si bien solo queda en la memoria colectiva la época en que Sancti Spíritus se volvía un gran escenario trovadoresco, con invitados de todo el país, en este abril de 2026 ya se ha diseñado una nueva edición del Encuentro Miguel Companioni Gómez, dedicado a honrar esa expresión musical.

Discreto, reducido, con talento solo local, tal y como lo exige el actual contexto, el venidero 18 de abril se vivirán horas de música al ritmo de acordes autóctonos.

“Esta fiesta se dedicará al centenario del Septeto Espirituano —informó Dailín Meneses Díaz, directora del Centro Provincial de la Música y los Espectáculos Manuel Nápoles Granado, de Sancti Spíritus—. Es una efeméride muy importante para nosotros y que desde este momento y hasta el mes de junio, fecha exacta de su cumpleaños, será centro de muchos homenajes”.

La orquesta de cuerdas Roberto Jiménez, los tríos Miraflores y D’ Gómez, el Coro de Clave y la Parranda Típica Espirituana se sumarán a la cita.

“Iniciaremos con visitas a la Fábrica de Tabaco Torcido Pedro Larrea Mustelier, en la ciudad del Yayabo, y a la Delegación Provincial del Ministerio del Interior. Luego, nos trasladaremos hacia el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, donde se mirará la trova desde la teoría”.

En el horario de la tarde, la Emisora Municipal Radio Vitral, con música en vivo, se hará eco del encuentro, que cerrará en la noche en la Casa de las Promociones Musicales.

“Se ofrecerá una gran serenata especial como reconocimiento al Septeto Espirituano. Precisamente, aspiramos que sea ese el inicio oficial de actividades como presentaciones en otros municipios, así como intercambios con otras agrupaciones”.

En el 2011, esta cita homenajeó al proyecto musical. Precisamente, en ese propio año el sello Producciones Colibrí apostó por la producción de un CD que recogiera el quehacer de los septetos Espirituano y Juvenil. Mas, aún no se ha concretado el anhelado suceso.

El Encuentro de Trova Miguel Companioni Gómez históricamente ha sido plataforma para afianzar la tradición de esa expresión musical y volver sobre una de las esencias de nuestra cultura.