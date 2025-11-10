En Santiago de Cuba especialistas venezolanos para reparar daños dejados por Melissa

La brigada está integrada por especialistas en puentes, ingenieros civiles, expertos en atención a la vialidad, técnicos en obras de vialidad, especialistas en vías de comunicación. (Foto: Naturaleza Secreta)

Un vuelo procedente de la República Bolivariana de Venezuela arribó esta madrugada al Aeropuerto Internacional Antonio Maceo Grajales de Santiago de Cuba, transportando un valioso contingente de especialistas técnicos, junto a un grupo de trabajadores del sector eléctrico, destinados a colaborar en la rehabilitación de la infraestructura vial y de puentes afectada por el huracán Melissa.

La delegación fue recibida por el Viceministro Primero de Transporte, Luis Rosés, y el Viceministro del Ministerio de la Construcción (MICONS), Ricardo Carbajo Chelala, acompañados por autoridades provinciales.

Esta misión técnica venezolana tiene como propósito fundamental brindar colaboración especializada en el diagnóstico y rehabilitación de la infraestructura vial y de puentes en las áreas más impactadas por el fenómeno meteorológico.

Entre los expertos que integran la brigada se encuentran: especialistas en puentes, ingenieros civiles, expertos en atención a la vialidad, técnicos en obras de vialidad, especialistas en vías de comunicación.

Asimismo, se incorpora un grupo de trabajadores del sector eléctrico, cuya experiencia será clave en la restauración de servicios esenciales.

Este gesto solidario reafirma el carácter estratégico y fraterno de las relaciones entre Cuba y Venezuela, sustentadas en la cooperación mutua y el intercambio de conocimientos.

En las próximas horas, se espera el arribo de dos embarcaciones con recursos complementarios.

El primero, perteneciente al mecanismo de integración ALBA, llegará a Santiago de Cuba este lunes en la tarde y el segundo zarpará desde el Puerto de La Guaira a esa misma hora, transportando alimentos y colchones para las comunidades afectadas.

La presencia de esta brigada técnica representa un impulso significativo para las acciones de recuperación, y constituye una muestra concreta de la voluntad compartida de nuestros pueblos por enfrentar juntos los desafíos y reconstruir con dignidad.

(Tomado del perfil de Facebook del Ministro del Transporte de Cuba)