En video: Empleo de Heberprot-P se expande con efectividad
Desde el 2020 hasta la fecha, Sancti Spíritus acumula unas 4 500 personas beneficiadas con el HeberProt-P, producto cubano único en el mundo con registro sanitario en una treintena de países
