Más de 12 760 niños espirituanos serán inmunizados contra la poliomielitis

Durante la primera etapa serán vacunados con dos dosis de la vacuna 8 152 infantes desde un mes de nacidos hasta los dos años, 11 meses y 29 días

En el territorio se encuentran habilitados vacunatorios en policlínicos y en consultorios del médico y enfermera de la familia. (Foto: Vicente Brito/Escabray)

Más de 12 760 niños y niñas espirituanos serán inmunizados durante la 65 Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica Oral Bivalente, iniciada este lunes en Cuba y prevista a extenderse hasta el 2 de mayo.

De acuerdo con la doctora Niuvis Fundora Martín, responsable de Programa de Inmunización en Sancti Spíritus, la campaña contará con dos etapas: la primera, del 27 de abril al 2 de mayo —con recuperación del 4 al 9 mayo para aquellos niños que estuviesen enfermos o que debido a otras razones no pudieron recibir el inmunógeno la semana anterior— y la segunda fase se realizará del 15 al 20 de junio, con recuperación del 22 al 27 de junio.

Especificó que en la primera etapa serán vacunados 8 152 infantes desde un mes de nacidos hasta los dos años, 11 meses y 29 días, cuya segunda dosis será aplicada en la fecha ya referida de junio.

En la segunda etapa, se reactivará con una dosis a 4 611 niños de nueve años de edad, añadió Fundora Martín, quien aclaró que se deben esperar 30 minutos antes y después de la vacunación para ingerir agua.

Además de ello, el fármaco no debe administrarse a los menores que padezcan fiebre, vómitos o diarreas; y está contraindicado, igualmente, en los niños inmunodeficientes.

Al decir de la funcionaria, la provincia cuenta con vacunatorios habilitados en los 23 policlínicos y en consultorios del médico y la enfermera de la familia de algunas áreas de salud, además de disponerse con el recurso humano necesario para ejecutar esta vacunación, aseguró.

Bajo el lema Tu decisión marca la diferencia, se desarrolla esta acción sanitaria, que, según la especialista en Higiene Epidemiología y Microbiología, necesita la participación activa de los padres y tutores; responsables, junto al Ministerio de Salud Pública, de mantener a Cuba libre de poliomielitis, enfermedad grave y potencialmente incapacitante.

La 65 Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica Oral Bivalente demuestra el compromiso constante del sistema de Salud cubano con la prevención y protección de la infancia cubana.