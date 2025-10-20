Encuentro entre Trump y Zelenski en la Casa Blanca se desarrolló en un clima de alta tensión (+video)

Según los informes, Trump advirtió a Zelenski de que Ucrania se vería amenazada de destrucción total si no se llegaba a un acuerdo con Rusia

El presidente Donald Trump (derecha) habla antes de un almuerzo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyi. (Foto: Internet)

Según el diario británico Financial Times y la agencia de noticias Reuters, la reunión entre Trump y Zelenski en Washington culminó en una “auténtica pelea a gritos”. Según los informes, Trump y Zelenski se enzarzaron repetidamente en fuertes discusiones durante la reunión, en la que Trump supuestamente dijo palabrotas “todo el tiempo”. La agencia de noticias Reuters cita a personas con información privilegiada que afirman que Trump utilizó un lenguaje soez.

A cambio de ceder los territorios del Donbás, Putin, al parecer, quería que Ucrania recuperara territorios más pequeños en las regiones de Jersón y Zaporiyia. Según los informes, la parte ucraniana rechazó firmemente estas exigencias.

Trump rechazó esta versión: según el presidente estadounidense, no mencionó la cesión del Donbás a Rusia. En el transcurso de las conversaciones con el presidente ucraniano, Trump habría abandonado la demanda, según la agencia de noticias Reuters.

Según los informes, Trump advirtió a Zelenski de que Ucrania se vería amenazada de destrucción total si no se llegaba a un acuerdo con Rusia. Tras la reunión, se pronunció públicamente a favor de un alto el fuego a lo largo de las actuales líneas del frente. Más tarde, Zelenski respaldó esta postura en conversaciones con periodistas.

El endurecimiento de los frentes se hizo patente

El domingo, Trump reiteró su postura: Rusia y Ucrania deben permanecer cada una donde se encuentran actualmente sus tropas; cualquier otra cosa sería “muy difícil de negociar”, dijo a los periodistas a bordo del avión gubernamental Air Force One.

Sugirió dividir el Donbás a lo largo de la línea del frente. “Las partes beligerantes pueden negociar más tarde”, afirmó el presidente de Estados Unidos, haciendo hincapié en que los soldados deben dar marcha atrás; el derramamiento de sangre debe llegar a su fin.

Esto también se lo dijo a Zelenski el viernes, según Trump. La reunión fue una clara decepción para la delegación ucraniana, informó Reuters. “Fue bastante mala”, citó la agencia a uno de los participantes. Según el informe, Trump rechazó la entrega de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania.

En su lugar, habló de conceder garantías de seguridad tanto a Ucrania como a Rusia, lo que causó confusión entre la delegación ucraniana. La oficina presidencial ucraniana no se pronunció inicialmente sobre los informes.

En su discurso por vídeo de la noche del domingo, Zelenski declaró que Ucrania no dejaría nada al agresor y no olvidaría nada: “Podemos ver claramente que esta Rusia es una amenaza a largo plazo”.