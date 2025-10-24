Defensa Civil: fase informativa desde Camagüey hasta Guantánamo

Ello obedece a que durante el fin de semana la tormenta tropical Meliss seguirá con un lento movimiento acercándose a Jamaica y los mares al sur de Cuba, lo que representa un peligro potencial para las provincias orientales

En su nota informativa No.1 sobre la tormenta tropical Melissa, emitida en la mañana de este viernes, el Estado Mayor de la Defensa Civil ha establecido la fase informativa para el oriente del país desde las dos de la tarde de este viernes.

A continuación, reproducimos la nota:

De acuerdo con la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, durante las últimas horas la tormenta tropical Melissa ha mostrado poco cambio sobre aguas del mar Caribe, manteniéndose casi estacionaria.

Su circulación, aunque distante, está interactuando con la vaguada, provocando el incremento de la humedad y la inestabilidad sobre nuestro territorio.

Durante el fin de semana, este organismo ciclónico seguirá con un lento movimiento acercándose a Jamaica y los mares al sur de Cuba.

Se prevé un fortalecimiento gradual, seguido de una rápida intensificación representando un peligro potencial para las provincias orientales.

Teniendo en cuenta lo anterior y la futura evolución de las condiciones hidrometeorológicas, se decidió establecer la fase informativa a partir de las 14:00 horas del día de hoy para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey.

Se orienta a la población mantenerse informada por los medios de comunicación nacionales y los perfiles oficiales en las redes sociales y cumplir disciplinadamente con las indicaciones que impartan las autoridades locales y la Defensa Civil.

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y los institutos de Meteorología y de Recursos Hidráulicos mantienen vigilancia sobre este organismo ciclónico.

Estado Mayor de la Defensa Civil