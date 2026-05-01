Primero de Mayo en Cuba: El desfile de los espirituanos

Miles de espirituanos volvieron a ocupar la plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia este Primero de Mayo en una jornada de reafirmación revolucionaria, de unidad y compromiso

Miles de espirituanos y espirituanas decidieron reencontrarse con la historia en la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia. (Fotos: Escambray)