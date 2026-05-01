Primero de Mayo en Cuba: El desfile de los espirituanos

Miles de espirituanos volvieron a ocupar la plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia este Primero de Mayo en una jornada de reafirmación revolucionaria, de unidad y compromiso

Redacción Escambray

1 mayo, 2026 - 9:51am

Miles de espirituanos y espirituanas decidieron reencontrarse con la historia en la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia. (Fotos: Escambray)

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