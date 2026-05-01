En video: Estudiantes del IPVCE de Sancti Spíritus ganan bronce en Mundial de Química Rusia 2026
Leticia María y Ernesto Alejandro se estremecieron cuando escucharon sus nombres como medallistas de bronce en la edición 60 de la Olimpiada Internacional de Química
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