Estrategia cubana de Transición Energética ocupó espacio en Feria Internacional de La Habana

La Estrategia Nacional de Transición Energética, basada en ciencia e innovación, se presentó este miércoles en el recinto ferial Expocuba como parte de la edición 41 de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025).

Marlenis Águila Zamora, especialista principal en la Dirección de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minas (Minem), destacó una serie de ejes que conforman la estrategia, donde figuran la vinculación de la población y la gestión efectiva de los sistemas municipales y provinciales para lograr el aprovechamiento de los recursos en el sector residencial y la gestión local.

Águila Zamora refirió que el país cuenta con un programa para la electrificación de viviendas en el esquema residencial, y se plantea ofrecer soluciones también a las viviendas aisladas del sistema electroenergético nacional.

Señaló que desde la estrategia municipal se trabaja en lograr el autoabastecimiento, aprovechando los recursos de cada territorio.

Con respecto a la movilidad eléctrica, se cuenta con un programa de alcance nacional para la implantación de estaciones de carga rápida, y se estará presentando la primera etapa para 24 estaciones, lo que permitirá el acceso de los vehículos eléctricos a las provincias y polos turísticos, argumentó.

Resaltó, en relación a otras esferas, que en el sector agroindustrial y de producción de alimentos se practica el bombeo de agua con energía solar, así como la recuperación de plantas, generación eléctrica fuera de la zafra y desarrollo de la producción de alcohol y obtención de biogás a partir de vinazas.

En el ámbito global, la nación caribeña es fundadora de la Alianza Solar Internacional, y desarrolla proyectos de colaboración con entidades internacionales, agregó.

Cuba cuenta con un equipo profesional y multidisciplinario, controlado por el Minem, y donde convergen diferentes esferas de la sociedad.

FIHAV 2025 se extenderá hasta el venidero 29 de noviembre, día en que abrirá sus puertas al público.