Cuba mantiene disponible dos patanas para generación eléctrica

Fuentes del Ministerio de Energía y Minas explicaron que, a partir de la llegada del combustible ruso, estarán generando electricidad en la segunda quincena del presente mes

«No se ha incorporado ninguna otra en las últimas horas», informó el MINEM.

Ante rumores recientes en redes sociales , el Ministerio de Energía y Minas aclaró en su cuenta en X que actualmente se mantienen en Cuba

dos patanas, la Belgin Sultán y Erol Bay, con una capacidad instalada de 124 MW.

«No se ha incorporado ninguna otra en las últimas horas», informó el MINEM.

Asimismo, explicaron que, a partir de la llegada del combustible ruso, estarán generando electricidad en la segunda quincena del presente mes.