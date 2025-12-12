Festival de Cine de La Habana entrega premios Corales

El galardón de largometraje de ficción lo ganó la película Un poeta, del realizador Simón Mesa (Colombia, Alemania y Suecia)

El jurado del 46 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana otorgó este viernes el Premio Coral de largometraje de ficción a la película Un poeta, del realizador Simón Mesa (Colombia, Alemania y Suecia).

En la noche de clausura del evento, en la sala capitalina Charles Chaplin, la cinta ganó también el Coral de Mejor Actuación Masculina, que fue a manos del actor Ubeimar Ríos, además de los lauros Don Quijote, que otorga la Federación Internacional de Cine Clubes, y el Signis, de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación.

La trama de Un poeta gira en torno a la vida de Óscar Restrepo, cuya obsesión por la poesía no le ha reportado ninguna gloria. Conocer a Yurlady, una adolescente de origen humilde, y ayudarla a cultivar su talento trae algo de luz a sus días, pero arrastrarla al mundo de la poesía quizá no sea el camino.

El Premio Especial del Jurado en esa misma categoría fue para Cuerpo celeste, de Nayra Ilic García (Chile, Italia), que se alzó además con el Coral de Fotografía para Sergio Armstrong, y de Actuación Femenina, ex aequo, para Helen Mrugalski y Denise Weinberg, esta última por el filme Sendero azul (Brasil).

La otra gran ganadora de la noche fue El agente secreto (Brasil, Francia), cuyo realizador, el cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho ganó los Corales de Dirección y de Mejor Guion. La película triunfó también en los apartados de Mejor Dirección Artística, de Thales Junqueira; Mejor Música Original, de Tomaz Alves Souza y Mateus Alves; y Mejor Edición, de Eduardo Serrano y Matheus Farias.

El filme argentino Belén obtuvo el premio en la categoría de Mejor Sonido para Leandro de Loredo, película que además ganó el Premio Glauber Rocha, otorgado por la Agencia de Información Latinoamericana Prensa Latina junto a la Prensa Extranjera acreditada en Cuba.

Entre los premios entregados destacan además el de largometraje documental para El Príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas (Argentina), en esa misma categoría el Especial del Jurado para Hijo de tigre y mula, de Annie Canavaggio (Panamá, Colombia), y la Mención otorgada a Mijaín, de Rolando Almirante, Ángel Alderete y Héctor Villar (Cuba).

A manos de la cubana Ivette Ávila fue a parar el Coral de corto y mediometraje de animación por Raptus, mientras como mejor largometraje en ese apartado fue seleccionado Coração das trevas (Corazón de las tinieblas), de Rogério Nunes (Brasil, Francia), y el Premio Especial fue para Safo, de Rosana Urbes (Brasil).

El Festival otorgó también premios Corales en las categorías de Ópera Prima, Guion Inédito, Postproducción, Cartel, Otros territorios, Arrecife, así como el Premio Birri de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños entregado al Programa IberMedia y el Premio FIPRESCI (Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica) para En el camino, de David Pablos (México).