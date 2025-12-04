Fiscalía de Guantánamo abre proceso penal por asesinato en Escuela Pedagógica

La Fiscalía precisó que ejercerá la acción penal pública una vez concluidas las investigaciones ante el tribunal competente

Autoridades judiciales señalaron que el caso se encuentra en fase investigativa. (Foto: ACN)

La Fiscalía Provincial de Guantánamo informó sobre el inicio de un proceso penal por el asesinato del profesor de Educación Física Rolando Castelví Riñat, ocurrido en la Escuela Pedagógica José Maceo Grajales mientras cumplía labores de guardia obrera.

De acuerdo con la institución desde su perfil en Facebook, se impuso la medida cautelar de prisión provisional a los imputados y se realizó el control de la investigación para garantizar el cumplimiento del debido proceso y evitar la impunidad.

La Fiscalía precisó que ejercerá la acción penal pública una vez concluidas las investigaciones ante el tribunal competente, solicitando sanciones en correspondencia con la gravedad de los hechos y las circunstancias individuales de los autores.

El Código Penal cubano refuerza la severidad en el marco sancionador para delitos contra la vida, considerado el bien jurídico más preciado, según subrayó la Fiscalía Provincial en su nota oficial.

Autoridades judiciales señalaron que el caso se encuentra en fase investigativa y que se actuó conforme a lo establecido en la Ley del Proceso Penal, con el objetivo de garantizar transparencia y estricto cumplimiento de la ley.