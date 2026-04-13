Una isla de desechos bajo el puente del Yayabo (+fotos)

Isla de basura flota bajo el puente del Yayabo tras las lluvias, sin que la crecida la desplace. (Fotos: Dileán Sousa/Escambray)

Las recientes intensas lluvias hicieron crecer el río Yayabo, uno de los emblemas naturales de Sancti Spíritus. Sin embargo, el aumento del caudal no fue suficiente para limpiar la acumulación de desechos que forma una visible isla de basura justo en el área cercana al puente, una de las más transitadas por peatones y vehículos.

Vecinos y transeúntes han mostrado su preocupación al comprobar que, pese a la fuerza del agua, los residuos plásticos y orgánicos permanecen atrapados entre la vegetación de su cauce. La imagen contrasta con la belleza del entorno colonial y evidencia la necesidad de acciones para preservar este sitio patrimonial.