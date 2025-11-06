Fuerza de verde olivo marchará hacia el Oriente cubano

La Región Militar Sancti Spíritus abanderó una brigada integrada por combatientes que apoyarán la recuperación de los daños ocasionados por el huracán Melissa en ese territorio

La brigada llevará a Oriente el empuje y la constancia de las FAR. (Foto: Luis Herrera/ Escambray)

Una brigada compuesta por un numeroso grupo de combatientes de la Región Militar Sancti Spíritus fue abanderada en la tarde de este jueves y en breve plazo partirá hacia la región oriental, con la misión de no regresar hasta que queden restañadas las heridas ocasionadas por el huracán Melissa a miles de familias en sus viviendas, demás propiedades y en el sector agropecuario, severamente afectados.

El primer coronel Jesús Aguiar Yerena, jefe de Estado Mayor del referido mando, perteneciente al Ejército Central, expresó el reconocimiento a sus subordinados que van con la misión de llevar la solidaridad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el cariño del pueblo espirituano a los hermanos orientales y trabajar codo con codo junto a ellos para reconstruir lo que el viento y la lluvia destruyeron.

El teniente coronel Yunier Castillo Rodríguez, al hablar en nombre de los movilizados, expresó: “Llevamos en una mano la fuerza de levantar lo caído y en la otra el corazón para consolar a quienes lo han perdido todo”.

El joven oficial sentenció: “No vamos a descansar hasta que cada familia, mujer, niño o anciano, sienta que no está sola o desamparada, porque Cuba es una gigantesca familia y juramos desempeñar nuestras funciones con la máxima disciplina y entrega a la tarea. Pondremos nuestras experiencias en función de los más necesitados”, acotó.

Justo al concluir el acto de abanderamiento de la fuerza, una compañía de estudiantes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos hizo entrega a los compañeros de un donativo para los damnificados por el destructivo huracán, prendas que llevan el amor de la más joven generación que se prepara para su posterior ingreso en las academias superiores de las FAR.