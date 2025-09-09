Gallos abren con éxito duelo ante los Tigres

Con balance de cinco victorias y un revés, los espirituanos forman parte del trío que encabeza la tabla de posiciones del joven certamen

José Isaías Grandales fue el líder del pitcheo espirituano en el juego. (Foto: Internet)

Con triunfo de cuatro carreras por dos ante Ciego de Ávila, el equipo de Sancti Spíritus conquistó su quinto éxito de la presente Serie Nacional de Béisbol y forma parte junto a Santiago de Cuba y Matanzas del trío que encabeza la tabla de posiciones del joven certamen.

Una excelente faena del abridor de los Gallos, José Isaías Grandales, que luego de soportar un cuadrangular de Jonathan Bridón con uno en base en el capítulo de apertura, logró mantenerse en el box durante siete entradas completas, en las que solo admitió cinco imparables, propinó ocho ponches y regaló tres boletos, uno de ellos intencional, para hacerse del triunfo.

La faena fue completada por Yankiel Mauri, quien logró su segundo juego salvado al retirar por su orden a los seis bateadores que enfrentó en el octavo y noveno episodios.

Tras la arrancada adversa en el marcador, los espirituanos lograron descontar una el propio capitulo de estreno del choque por fly de sacrificio de Liuber Gallo; consiguieron el empate por similar vía en el cuarto, con Alexei Febles como remolcador; y tomaron la delantera en el quinto por cuadrangular de Lázaro Fernández, a la que añadieron la definitiva en el séptimo cuando Rodolexis Moreno anotó desde tercera por error en tiro a la goma.

En el partido, en el que el abridor de los Tigres, Kevin Soto, cargó con la derrota, la batería de los Gallos conectó 11 incogibles, entre los que se incluyó, además del jonrón de Lázaro Fernández, un doble de Osdani Llorente.

El ascenso de Sancti Spíritus y Matanzas a la cima de la Serie fue posible luego de que Santiago de Cuba perdiera la condición de invicto al carro por súper nocao (22×0) ante Pinar del Río.

Este miércoles Gallos y Tigres volverán a enfrentarse en el estadio José Antonio Huelga a partir de las dos de la tarde.