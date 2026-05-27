Rodolexis se lesiona en Italia

Según el propio atleta, este viernes será evaluado nuevamente por los especialistas para definir si debe ir al quirófano

Moreno (a la derecha) integra las filas del club Crocetta A.S.D. Baseball, perteneciente a la Serie A División de Oro de la liga profesional de béisbol de Italia. (Foto: Béisbol de Italia)

El pelotero espirituano Rodolexis Moreno González sufrió una fractura en el tobillo de su pierna derecha en el primero de los dos últimos juegos de su club Crocetta A.S.D. Baseball, perteneciente a la Serie A División de Oro de la liga profesional de béisbol de Italia.

De acuerdo con sus declaraciones a Escambray,la lesión se produjo mientras trataba de anotar desde tercera base, tras un fly de sacrificio; “pero al darme cuenta de que no me daba tiempo, regresé a la almohadilla, fui a tirarme y se me encajaron los spikes, sentí un dolor muy fuerte al momento”, precisó.

Manifiesta que fue atendido con prontitud y a través de una placa le fue confirmada la fractura, por lo que le inmovilizaron la pierna con un yeso y desde ese momento se encuentra de reposo.

Según el propio atleta, este viernes será evaluado nuevamente por los especialistas médicos para definir si debe ir al quirófano.

Rodolexis lamentó esta inoportuna lesión, que interrumpe su participación en el torneo italiano. “Mira cuándo vino a pasarme”, dijo.

En este primer contrato internacional, hasta la fecha, rendía una excelente temporada ofensiva.

Con 20 hits conectados marchaba tercero en la liga, donde promediaba 392 de average (séptimo), 11 anotadas (cuarto), además de acumular cuatro robos en seis intentos y siete impulsadas; desde su posición de torpedero no había cometido errores en 13 encuentros.