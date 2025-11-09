Gallos se llevan victoria por forfeit ante las Avispas

La utilización de un lanzador impropio le invalidó la victoria a los indómitos este domingo

Sancti Spíritus triunfó en cuatro de los cinco partidos ante Santiago de Cuba.

A pesar de caer en el terreno de juego, los Gallos espirituanos se hicieron del triunfo en el partido de este domingo ante las Avispas de Santiago de Cuba debido a la utilización de un lanzador impropio que le invalidó la victoria a los indómitos.

Tras concluir el desafío con ventaja para el conjunto oriental de ocho carreras por seis, el mentor de los yayaberos, Luisvany Meneses reclamó el empleo de Rafael Luis Castillo, el quinto de los seis tiradores empleados por el manager Eddy Cajigal y quien no estaba acreditado entre los jugadores activos para el choque.

De esta forma, los espirituanos se hicieron de su cuarta victoria en cinco presentaciones ante los santiagueros, lo que los deja con saldo de 25 triunfos y 20 descalabros, balance que los ubica en la sexta plaza en la tabla de posiciones del certamen.

Este resulta el sexto enfrentamiento particular que atesoran los Gallos de los nueve desarrollados hasta el momento en la presente Serie Nacional de Béisbol. Triunfaron, además, ante Villa Clara (4-1), Ciego de Ávila (3-2), La Isla (3-2), Industriales (3-2), y Matanzas (3-2).

En estos primeros 45 choques, los espirituanos solo han perdido los duelos ante Cienfuegos (2-3), Granma (2-3) y Pinar del Río (1-4).

Luego de la jornada de traslado este lunes, Sancti Spíritus enfrentará a partir del martes al conjunto de Camagüey, ubicado en el puesto 13 de la tabla de posiciones (20-25) y otro de los tres que, como Gallos y Cocodrilos, no arrastran deudas en el calendario de la actual campaña.