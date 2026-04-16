Espirituanos reciben remesas en dólares en efectivo

El servicio se ofrece a través de Fincimex en las casas de cambio de algunos territorios de la provincia

El cliente tiene el derecho a recibir íntegramente los dólares estadounidenses en efectivo o acceder a otras variantes a través de la tarjeta Clásica.

Cuando Ania Turiño Valdés se enteró de la noticia sobre el nuevo servicio de Fincimex, que permite recibir remesas desde el exterior en dólares en efectivo, no lo pensó dos veces.

Llegó hasta la Casa de Cambio (Cadeca) del bulevar espirituano en busca de información. “Allí me atendió el director y me explicó lo de la página. En ese momento había corriente, le escribí a mi hijo que vive en España y le indiqué la dirección”.

Así se inscribió entre las primeras personas que en la provincia espirituana se benefician con esa medida. Según la propia Ania, el procedimiento fue bastante rápido. “La remesa me la hicieron el lunes en la mañana y ya el lunes por la tarde me mandó el código con el pin y me dijo: ‘Mamá, ya puedes ir a cobrar el dinero’”.

Y aunque en ese instante no lo pudo cobrar porque no había fluido eléctrico en Cadeca, apenas horas después lo tuvo en sus manos y, de paso, los temores comenzaron a disiparse. “Siempre el beneficio de la duda hay que otorgárselo a las personas. Mi hijo me comentó que iba a empezar por algo para ver si llegaba”.

Con el código en su celular fue hasta el ventanillo y lo cobró tal como le habían anunciado: en efectivo.

Desde que se puso en práctica la medida, varias personas se han interesado por la prestación. De acuerdo con Héctor Peña Hernández, director de Cadeca en la provincia de Sancti Spíritus, “muchas personas están buscando información para aprender cómo hacer y otras han preguntado: ¿Y es verdad?”.

Y agrega: “El colectivo íntegro de Cadeca se capacitó para orientar y explicar a los clientes cómo acceder a esa página y poder solicitar su servicio. En los momentos en que estamos, afectados por la falta de fluido eléctrico, tenemos un sistema de trabajo que permite no abandonar la dirección provincial o la sucursal, siempre se quedan personas encargadas para atender a ese público que llega a nosotros con dudas, preguntas y poder explicarles y no perder la oportunidad de que reciban ese beneficio familiar.

“En el caso de Trinidad, que es un polo también importante, sí se cuenta con paneles solares y está fluyendo todo sin dificultad para los servicios”, apunta.

La página tocopay.com ofrece amplia información sobre el procedimiento para el envío de remesas desde el exterior. Según la explicación de Jorge Luis Montpeller Linares, jefe de la oficina de Fincimex en la provincia, “esta es una página que opera a nivel mundial y se puede enviar desde cualquier país. Es solo acceder, registrarse y después operar. La persona que tramita la remesa desde el extranjero le tiene que dar un código al remitente y con ese se identifica en la oficina de Cadeca para cobrarla. Debe llevar su identificación y no necesariamente disponer de una tarjeta, a menos que desee depositar parte del dinero”.

Alega que en caso de trámite o reclamación se haría en esa oficina: «La página que se utiliza para enviar la remesa opera con Fincimex. Cualquier reclamación, cualquier situación que haya con una remesa de que no le entre al cliente que haya recibido el código, la tramitaríamos con nuestra dirección nacional en La Habana. Aquí puede ser atendido por la compañera encargada de gestionar las remesas o el jefe de la oficina. Llevamos tiempo operando con tocopay.com, una página para el envío de remesas, que hasta estos momentos lo hacía a las tarjetas Clásica, las AIS y las de los bancos nacionales. Ahora se incrementa un nuevo servicio, que es el de enviarle efectivo al beneficiario en Cuba. Aquí tenemos respaldo del grupo electrógeno y por eso podemos prestar el servicio sin afectaciones, a menos que haya alguna situación con el combustible».

La medida establece que el cliente tiene el derecho a recibir íntegramente los dólares estadounidenses en efectivo o acceder a otras variantes a través de la tarjeta Clásica. Una de las preocupaciones más recurrentes es si Cadeca dispone del efectivo para pagar estas remesas. Según el director Héctor Peña Hernández, «hoy con seguridad para los clientes que se nos presenten tenemos disponibilidad. Contamos con efectivo».

Al decir de Jorge Luis Mompeller, Cuba no pone límites para la cantidad de dinero a enviar y que el cliente puede recibir íntegramente en las sucursales de Cadeca en Trinidad, Cabaiguán o la ubicada en el bulevar espirituano.

Sobre las comisiones a pagar por quien envía la remesa desde el exterior acotó que, “por lo visto en la página de Fincimex, hay una comisión; por ejemplo, usted deposita $111,29 y el beneficiario recibe aquí $100 dólares. La gente dice que es un poco más caro que las vías informales, pero esta es una vía legal, le sirve a usted para respaldar cualquier acción judicial que pueda haber y es una forma de justificar una entrada de dinero de forma legal”.

Acerca de este particular, el director de Cadeca precisa: «Las personas confían porque saben que es un mercado seguro, lícito, saben que el billete que van a recibir no es falso, que sale con un comprobante de que lo recibieron en Cadeca y que en un momento o una situación pueden venir a reclamar y no van a ser maltratadas».

La confirmación de todo ello la ofrece Ania, quien optó por esta vía porque «me parece segura. Tienes todo el derecho a reclamar y todo lo que esté dentro de la legalidad es más confiable para la persona».